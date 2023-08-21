تفاصيل انتخابات الزمالك المقبلة، موقف أعضاء المجلس القديم من الترشح، وأبرز الوجوه المرشحة

الزمالك، لا صوت يعلو داخل نادي الزمالك خلال الأيام الأخيرة على صوت من سيقود النادي بعد استقالة مجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور خلال الساعات الأخيرة وإعلان وزارة الشباب والرياضة خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.

وكانت المؤشرات تشير إلى تعيين لجنة ثلاثية لإدارة شئون النادي بعد قرار استقالة مجلس إدارة الزمالك، وبدأ الحديث داخل أروقة نادي الزمالك حول من سيقود سفينة القلعة البيضاء.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون نادي الزمالك بعد استقالة مجلس مرتضى منصور.

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موعد انتخابات الزمالك



وأوضحت الوزارة أن اللجنة سيتم تشكيلها إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة وفقا لأحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017.

وشددت وزارة الشباب والرياضة أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة ستتولى بأعمالها شئونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

وارتفعت أسهم حسين لبيب لتولي قيادة نادي الزمالك، خاصة بعدما طلب لبيب عدم وجود لجان من النادي وضرورة استقالتها على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة تدير النادي حتى موعد الانتخابات.

وأصبح حسين لبيب هو المرشح الأوفر حظا بين أعضاء الجمعية العمومية المطلب الأول للترشح في انتخابات نادي الزمالك المقبلة خاصة أنه يلقي قبولا كبيرا بين عمومية النادي متفوقا على الأسماء المرشحة الأخرى لهذا المنصب.

وكان الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لرئاسة نادي الزمالك، قال إن: "لجنة تسيير أعمال من 3 أشخاص ستدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة، قبل عقد الانتخابات المقبلة".

ولفت خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": انتخابات نادي الزمالك وفقا للقانون سيتم إجراؤها خلال 60 يوما.

وأوضح: لا يجوز الاتجاه إلي انتخابات مباشرة، ولكن لابد من تولي مدراء تنفيذي ورياضي ومالي لإدارة نادي الزمالك.

موقف حسين لبيب من مسئولية إدارة الزمالك

وأكد: لا أمانع تولى إدارة نادي الزمالك بعد استقالة مجلس مرتضى منصور، وشرف لي العمل لدعم ومساندة النادي في أي فترة وأي توقيت.

وتابع: الفترة الحالية حرجة في الزمالك وحان الوقت لمساندة النادي، وأساند أي شخص يتولي رئاسة نادي الزمالك من باب مصلحة النادي حتي لو كان من المجلس المستقيل.

حسين لبيب يعلن خوضه انتخابات نادي الزمالك المقبلة

وأكد حسين لبيب: أنه يفكر جديا في خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة علي مقعد الرئيس، ولديه قائمة جاهزة لخوض العملية الانتخابية.

ولفت: إلى أن لديه قائمة من 35 شخصية ستدعم نادي الزمالك بكل قوة الفترة المقبلة، وسيكون ضمن قائمتي أعضاء من مجلس الإدارة السابق للزمالك وشخص بارز لن أعلن عن هويته حاليا.

حسين لبيب، فيتو

أحمد سليمان

كما أن أحمد سليمان حارس الزمالك ومنتخب مصر وعضو مجلس إدارة الأبيض السابق يعد من أبرز المرشحين في انتخابات الزمالك المقبلة.

ويمتلك أحمد سليمان شعبية كبيرة أيضا خاصة أن جماهير الزمالك لا تنسى دوره القوي في الميركاتو الصيفي الذي أجراه الزمالك عام 2014 وحصد بعدها الأبيض بطولة الدوري بعد غياب طويل.

وكان أحمد سليمان ترشح من قبل على منصب رئيس الزمالك إلا أنه خسر أمام مرتضى منصور رئيس المجلس السابق.

أحمد سليمان، فيتو

عمرو الجنايني

يعد عمرو الجنايني الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة من 2006 إلى 2013، وعضو مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة، من أبرز المرشحين لرئاسة نادي الزمالك في الفترة المقبلة، رغم أنه لم يعلن ترشحه حتى الآن.

وكان عمرو الجنايني عين رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم المعينة من قبل الفيفا.

عمرو الجنايني، فيتو

خالد عبد العزيز

وزير الشباب والرياضة السابق، خالد عبد العزيز، يعد من أبرز الأسماء التي نادت بها بعض جماهير نادي الزمالك للترشح على رئاسة النادي لما يملكه من خبرات، خاصة أنه كان مدير اللجنة المنظمة لأمم افريقيا 2006 وعضو الهيئة المنظمة لكاس العالم للشباب 2009

ورفض خالد عبدالعزيز، الحديث عن اللجنة الثلاثية الخاصة بقلعة ميت عقبة وأجل حديثه لوقت مناسب.

خالد عبد العزيز، فيتو

وكانت فيتو كشفت في وقت سابق موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي بعد تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

موقف مجلس مرتضى منصور من الترشح في الانتخابات القادمة

وفقا للائحة فإن مرتضى منصور لا يحق له الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، بينما أعضاء مجلس الإدارة يحق لهم الترشح بصفة طبيعية.

ولكن بعض أعضاء مجلس الإدارة أعلنوا عدم ترشحهم للانتخابات القادمة بعد استقالتهم رسميا السبت الماضي بسبب الأزمات التي يمر بها النادي.

تشكيل لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة الزمالك

وتتكون هذه اللجنة من: «المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير النشاط الرياضي»، وبذلك سيكون تشكيل اللجنة التي تدير نادي الزمالك مؤقتا لحين أقرب جمعية عمومية

بيان وزارة الشباب والرياضة



وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي اليوم أنه في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادي وذلك بعد ما تولى المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025 وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات.

وواصل البيان: "حيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هي نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصًا منهم على الصالح العام للنادي، وفي هذا الإطار، وحرصًا من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي وفقًا للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

لجنة تسيير شئون النادي



وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بأعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

واختتم البيان: تهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار الغير الموثوقة والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وأن المصدر الوحيد التي تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.