موعد انتخابات الزمالك بعد بيان وزارة الرياضة بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة النادي

الزمالك، كلفت وزارة الشباب والرياضة، مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون نادي الزمالك.

موعد انتخابات الزمالك

وأوضحت الوزارة أن اللجنة سيتم تشكيلها إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة وفقا لأحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017.

وشددت وزارة الشباب والرياضة أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة ستتولى بأعمالها شئونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

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وكانت فيتو كشفت في وقت سابق موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي بعد تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

تشكيل لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة الزمالك

وتتكون هذه اللجنة من: «المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير النشاط الرياضي»، وبذلك سيكون تشكيل اللجنة التي تدير نادي الزمالك مؤقتا لحين أقرب جمعية عمومية

بيان وزارة الشباب والرياضة

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي اليوم أنه في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادي وذلك بعد ما تولى المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025 وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات.

وواصل البيان: "حيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هي نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصًا منهم على الصالح العام للنادي، وفي هذا الإطار، وحرصًا من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي وفقًا للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

مجلس الزمالك المستقيل مع وزير الرياضة

لجنة تسيير شئون النادى

وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بأعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

واختتم البيان: تهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار الغير الموثوقة والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وأن المصدر الوحيد التي تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.