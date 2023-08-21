رجل أعمال وراء الحكاية، جماهير الزمالك تكشف سر حذف زيزو انتقاده للزمالك

أحمد سيد زيزو، كشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سر حذف لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو لانتقاده الذي وجهه لنادي الزمالك، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وتبديلها برسالة طالب فيها جمهور الزمالك بدعم القلعة البيضاء.

سر حذف زيزو تدوينة انتقاده لنادي الزمالك



حذف أحمد سيد زيزو لانتقاده، عبر انستجرام، والذي عبر فيه عن استيائه من الأوضاع في الزمالك، واندهاشه من أحوال إدارة كرة القدم في النادي، فتح باب التكهنات بين جمهور نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تداول صورة زعم النشطاء أنها للاعب زيزو مع مدير أعمال رجل الأعمال ممدوح عباس.



كشف جماهير الزمالك، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تدخل رجل الأعمال ممدوح عباس في ملف التجديد للاعبين أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، والإبقاء على أحمد سيد زيزو.

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ممدوح عباس يجتمع ولاعب الزمالك زيزو



وزعم جماهير القلعة البيضاء أن ممدوح عباس أبدى استعداده لإقناع زيزو وفتوح بالبقاء مع الفريق وترضيتهما من الناحية المالية، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بالناحية المالية، وتلبية مطالب زيزو بمنحة مستحقاته المتأخرة، سيجعله يستمر بشكل طبيعي في الموسم الكروي المقبل، حسبما ذكر جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلق طارق تيتو قائلًا: "زيزو مع مدير اعمال ممدوح عباس"

وحذر جورج دياب من الأمر فقال: "أتمنى والله بس بالشكل والتحركات ديه انا شايف انه بنفس طريقة الاشخاص نفسهم هنرجع لنقطة خلافات تانية قدام مع انقسام بقي الصفحات اللي اتحدت ضد مرتضي لأن أنت أكيد عارف ان كلهم هدفهم التاني مش واحد هيبدأ مرحلة الأشخاص".

زيزو مع مدير أعمال ممدوح عباس، فيتو



أما تامر فايز فرد قائلًا: "اللي سامعه ان ممدوح عباس هيكون داعم للزمالك المرحله اللي جيه من بعيد لبعيد وكده هيكون أحسن"

وقال شهاب عزت: "والله لو صح اللي بيعملوا ممدوح عباس ده انا كزملكاوي هعتبره تكفير عن خطايا الماضي وبالنسبالي مقبولة جدا بشرط أنه لا يتواجد بأي صفة رسمية داخل اروقة النادي يخدم الكيان من بره وهو قادر على ده"

ممدوح عباس يصالح جماهير الزمالك



أما مها السويبي فقالت: "ياريت ممدوح عباس يصالح جماهير الزمالك ويدفع مستحقات اللاعيبه بس ميكنش دين على الزمالك تانى ويثبت حبه للكيان"

ممدوح عباس، فيتو



وقال حسن حمادة "ممدوح عباس عقد جلسة منذ ساعات مع أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وتم ترضية اللاعبين وحل أزمة المستحقات الخاصة بيهم."

أما عبد اللطيف فوزي فقال: "زيزو لاعب نادي الزمالك عبر ستوري في حسابه الشخصي بعد حذفه الستوري الأول المثير للجدل منذ قليل:" يوجه رسالة للجماهير أنه يرغب في البقاء وعلى الجميع التكاتف من أجل الزمالك".

وعلقت روما 1911 قائلة: "أنباء أن ممدوح عباس قرر يصرف لزيزو مستحقاته المتاخرة عشان يكمل مع الزمالك وقرر يجدد عقد أحمد فتوح..."

زيزو ونادي الزمالك، فيتو



أما زمريكاني فقال: " انا مش طايق ممدوح عباس من بعد ما تقريبا سرح الفرقة في ٢٠١٢ او ٢.١٣. بس بداية معرفتي بممدوح عباس (مش معرفة شخصية طبعا) لما جاب حازم امام من هولندا ودفع من غير اي رغبة في الكرسي. ومنزلش الانتخابات... ان شاء الله خير"

ممدوح عباس ورئاسة نادي الزمالك



وقال يحيي حافظ: " عباس فك كيسه. معقول!... عموما ننتظر حل مشكلات اللاعبين بكل اللعبات"

وتساءل محمد الشاذلي "طيب ايه مسئولية الاستاذ ممدوح عباس الاول هل هو رئيس الزمالك"

وقال محمود حسونة: " هي المشكله مشكله ممدوح ولا غيره المشكلة مشكلة فلوس في فلوس اللعيبة موجوده مفيش فلوس مفيش لعيبه بسيطه خالص"

أما يوسف ابن الزمالك فقال: "رغبتي كانت وستظل دائمًا هي البقاء في نادي الزمالك" قالها أحمد السيد زيزو..."

وعلق منير خليفة قائلًا: " ممدوح عباس استقبل زيزو في مكتبه. وقام بإقناعه بالاستمرار في الزمالك. مع دفع كل مستحقاته وترضيته ماليا كذلك. وكمان عباس حيقعد مع فتوح كذالك لتجديد عقده وترضيته مالية زي زيزو."

تدوينة زيزو المحذوفة، فيتو



يذكر أن أحمد سيد زيزو، لاعب نادى الزمالك، كتب عبر حسابه بإنستجرام، أمس الأحد، تدوينة عبر فيها عن استيائه من الأوضاع فى القلعة البيضاء مبديا دهشته من أحوال إدارة كرة القدم فى النادى.

وكتب زيزو "يعني ايه لعيب بيلعب سنة كاملة ولسه مجبش ٣٠٪ من عقده ! يعني ايه مفيش مسؤل تتكلم معاه ! يعني ايه داخل سنه جديده وانت مش عارف هتعمل ايه ! يعني ايه بجد !!!!! ايه العشوائيه دي؟!"

رسالة زيزو لجماهير الزمالك، فيتو



وبعد وقت بسيط حذف زيزو انتقاده للزمالك، وبدله برسائل وجهها لجمهور الزمالك لدعم القلعة البيضاء فقال: "للتوضيح لحق جمهور الزمالك عليا، أولًا كل الشكر على الحب من جماهير نادي الزمالك العظيمة الداعمة دائمًا للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص."

وأضاف زيزو "كل ما أثار في الأيام الماضية على أن رغبتي هي الرحيل عن نادي الزمالك ما هو إلا اجتهادات من اجتهادات السوشيال ميديا والله أعلم من كان مصدرها، رغبتي كانت وستظل في مصلحة الزمالك وجماهيره."

وتابع زيزو رسالته فقال: "وإذا كانت رغبة جماهير نادي الزمالك وإدارة الزمالك في انتقالي لأي نادي للاستفادة المادية أو أي كان السبب سأكون أنا أول داعم لهذا القرار ولكن رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك أكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في أوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح."

وقال زيزو: "يجب أن تتكاتف جماهير الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوا ما لن يقدر عليه بشر، ويجب أن تعلم جماهير الزمالك أن لاعبي الفريق يتحملوا جزءً من الموسم الماضي ولكن بلاعبين آخرين لكان الوضع أكثر سوء، تعودت أن أكون صريحًا وأن أتقي الله في كل كلمة وكل موقف مهما كانت عواقبه، ما مضى فهو ماض ويجب أن نتكاتف من أجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك."