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محافظات

أسعار البقوليات اليوم الإثنين 21-8-2023 في الدقهلية

البقوليات اليوم،
البقوليات اليوم، فيتو

أسعار البقوليات، تواصل أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية اليوم الاثنين الاستقرار بجميع منافذ البيع ومحلات العطارة على مستوى المحافظة.

وتقدم فيتو أسعار السلع الغذائية تلبية لرغبة المواطنين بالبحث عن أسعار السلع. 

وتنوعت الأسعار حسب الحجم في المحلات التجارية على النحو الآتي:

أسعار العدس

-سعر العدس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 12 جنيها.

-وسعر الكيلو بمحلات العطارة من 48 إلى 60 جنيها، في المحلات التجارية الخاصة.

أسعار البقوليات

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-سعر الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 44 جنيها.

-الحمص الحبة الكبيرة من 47 جنيها إلى 50 جنيهًا.

-سعر ذرة الفيشار 48 إلى 50 جنيها.

-سعر اللوبيا بلغ  50 إلى 60 جنيها.

-سعر الفاصوليا البيضاء من 58 جنيها إلى 68 جنيها.

أسعار البقوليات اليوم

- سعر الفول المدمس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 8 جنيهات.

-سعر كيلو الفول المدمس في المحلات التجارية الخاصة من 26 إلى 33 جنيها.

-سعر لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 32 جنيها، وزنة 900 بلغ 42 جنيها.

أسعار المكرونة في أسواق الدقهلية

سعر المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 10.5 جنيه.

مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7 جنيهات.

ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 12 جنيها.

إيطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 12 جنيها.

الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 10 جنيهات.

مكرونة مصرية 500 بسعر 14 جنيها.

سعر مكرونة 350 جراما بسعر 9 جنيهات.

عواد مكرونة كيلو 22 جنيها.

الملكة مكرونة كيلو 23 جنيها.

الكيس 800 جرام بسعر 17.75 جنيه في المحلات الخاصة.

بينما 400 جرام تباع في المحلات التجارية بسعر 10.5 جنيه.

والكيس 350 جراما يباع بسعر 6.75 جنيه.

- سعر كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 18 إلى 25 جنيها.

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