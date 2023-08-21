الإثنين 21 أغسطس 2023
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اقتصاد

بنك الشعب الصيني يقرر خفض أسعار الفائدة على القروض لدعم الاقتصاد

بنك الصين الشعبي،
بنك الصين الشعبي، فيتو

خفض البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، أسعار الفائدة المرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

الصين تخفض أسعار الفائدة

وتم تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55 بالمئة إلى 3.45 بالمئة، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو، وفي المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4.2 بالمئة، وهاتين النسبتين المرجعيتين للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية.

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علم الصين، فيتو

تشجيع المصارف التجارية على منح القروض

ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيسمح تاليا بدعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.

واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة فيما تعمد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.

وصدر القرار بعد اجتماع عقد يوم الجمعة، بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم "دعم" أكبر للاقتصاد والحد من "المخاطر الخفية"، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد بدون تحديد طبيعة هذه المخاطر.

وبعد تسجيل انتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد نتيجة رفع القيود الصحية في نهاية 2022، بدأ النمو يتباطأ في الصين في الأشهر الأخيرة فيما يواجه القطاع العقاري أزمة حادة.

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وتعاني شركة "كانتري جاردن" للتطوير العقاري التي اعتبرت لفترة طويلة متينة ماليا، من ديون طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة إيفرجراند عن سداد مستحقاتها.

وكان البنك المركزي الصيني، خفض يوم الثلاثاء الماضي، نسبة الفائدة على القروض المتوسطة الأجل الممنوحة للمؤسسات المالية، وفي سعيه لتنشيط الاقتصاد. 

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