الإثنين 21 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوريات الأوروبية والبطولة العربية لليد

أرسنال، فيتو
أرسنال، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الإثنين، مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والبطولة العربية للأندية لكرة اليد بمشاركة نادي الزمالك. 

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد أرسنال  10.00  مساء - beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

تورينو ضد كالياري  7.30 مساء - AD Sports 1 HD
بولونيا ضد ميلان  9.45 مساء - AD Sports 1 HD

 الدوري الإسباني

ألافيس ضد إشبيلية  8.00 مساء - beIN Sports 1 HD
غرناطة ضد رايو فاليكانو 10.30 مساء - beIN Sports 1 HD

الدوري التركي 

سامسون سبور ضد فناربخشه 9.00 مساء 

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أنقرة جوتشو ضد أضنة دمير سبور  9.00 مساء 

الدوري البرتغالي 

فاماليكاو ضد موريرنسي  10.15 مساء 

البطولة العربية للأندية لكرة اليد 

البنك الأهلي ضد الجزيرة الإماراتي  1.00 ظهرا 

نادي الكويت ضد الحشد العراقي  3.00 عصرا 

الزمالك ضد الشعلة اليمني  5.00 مساء

العربي الكويتي ضد وفاق عين التوتة  7.00 مساء

كرة اليد، ويلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك فريق الشعلة اليمني، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، بالبطولة العربية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة الزمالك والشعلة اليمني في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره فريقه الهدى السعودي بنتيجة 28-24، في إطار مباريات البطولة العربية لكرة اليد المقامة بالمملكة العربية السعودية، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

وتقدم الفارس الأبيض على فريق الهدى السعودي في الشوط الأول بنتيجة 15-10، قبل أن يحسم اللقاء لصالحة بنتيجة 28-24 في النهاية.

الزمالك يخسر من العربي الكويتي

خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، أمام فريق العربي الكويتي بنتيجة (33-32)، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

الزمالك يفوز على وفاق عين التوتة

وحقق فريق يد الزمالك الفوز على نظيره وفاق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34 - 28، في أولى مبارياته بدور مجموعات البطولة العربية لكرة اليد.

وكان الزمالك تقدم في الشوط الأول على عين التوتة الجزائر عري بنتيجة 18 - 13.

مجموعة الزمالك في البطولة العربية

وتضم مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوتة الجزائري - الشعلة اليمني).

فيما ضمت المجموعة الأولى: البنك الأهلي من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).

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مواعيد مباريات اليوم الدوري الانجليزي أرسنال الدوري الإيطالي الدوري الإسباني الدوري التركي كرة اليد الزمالك

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