الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

أرسنال يرفض عرضا من الدوري السعودي

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

الدوري السعودي، رفض نادي أرسنال الإنجليزي عرضا ضخما من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم الحالي لضم لاعب وسطه الغاني توماس بارتي.

آرسنال يرفض بيع توماس بارتي

وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "رفض آرسنال عرضا من أحد أندية الدوري السعودي يتراوح من 30 إلى 35 مليون يورو، منذ 3 أسابيع من أجل ضم بارتي".

وأضاف رومانو: "قرر ميكيل أرتيتا عدم التخلي عن بارتي، إلا إذا وصل عرض آخر لا يقل عن 45 مليون يورو".

واختتم: "في الوقت الحالي لا يوجد أي عرض جديد من السعودية أو فنربخشة بهذا الرقم، لذا فإن توماس بارتي سيبقى مع آرسنال".

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مدرب الهلال يتحدث عن نيمار

 كشف خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال، أن نيمار سيغيب عدة أيام عن الفريق.

وقال خيسوس: نيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وسيضيف لنا كثيرًا، لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة، ولم تتحدد مدة غيابه حتى الآن، ولا أعلم لماذا تم استدعاؤه للمنتخب.

وتابع: "عملنا كل شيء ممكن داخل الملعب، لكن لم نستغل الفرص يجب أن نوجد حلول أكثر في المستقبل".

ويواصل: "سنتحسن هجوميًا بشكل كبير في الأيام المقبلة بعد أن أنضم لنا نيمار، وكذلك المهاجم ميتروفيتش، وخلقنا فرص كثيرة، واستحوذنا على اللعب، لكن لم نتعامل معها بالجودة المطلوبة".

ويحتل الهلال مؤقتًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد أربع نقاط من خلال فوز وتعادل.

ووصل الفيحاء إلى المركز السادس بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف عن الهلال والفتح.

سقط الهلال في فخ التعادل أمام الفيحاء بهدف لكل منهما  في المباراة التي جمعت  بينهما في إطار الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وسجل ساكالا يسجل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 15 بعدما توغل وراوغ مدافع الهلال ثم صوب في شباك الهلال.

وأحرز عبد الله الحمدان هدف التعادل للهلال في الدقيقة 20 بعد استغلاله كرة مرتدة من حارس الفيحاء ليصوب بقوة في الشباك.

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