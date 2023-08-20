الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

علي زين يقود دينامو بوخارست للفوز بـ السوبر الروماني لكرة اليد

علي زين، فيتو
علي زين، فيتو

نجح الدولي المصري علي زين في قيادة فريقه دينامو بوخارست، لحصد بطولة كأس السوبر الروماني لكرة اليد، عقب التغلب على كونستانتسا بنتيجة (26-25)، مساء اليوم الأحد.

وكان دينامو بوخارست قد أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة (12-9)، وعاد كونستانتسا بصحوة في الشوط الثاني ولكنها لم تكتمل ليتوج دينامو بوخارست باللقب.

ويرتبط علي زين بتعاقد مع الفريق الروماني حتى نهاية الموسم الحالي، علما بأنه انتقل إليه الموسم الماضي قادما من برشلونة الإسباني

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ولن يخوض دينامو بوخارست منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن سيشارك في الدوري الأوروبي بداية من دور المجموعات والذي ينطلق يوم 17 أكتوبر المقبل.

وينطلق الدوري الروماني لكرة اليد يوم 27 من الشهر الجاري.

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