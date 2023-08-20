مصير غامض في الزمالك، استقالة جماعية للمجلس و4 أزمات تهدد مستقبل النادي من بينها المصير المجهول لفريق اليد

الزمالك، سيطرت حالة من الغموض على مصير نادي الزمالك بعد تقدم مجلس الإدارة باستقالة جماعية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، تم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة.

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي

وبات على مسئولي وزارة الشباب والرياضة اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تتولى إدارة النادي لحين إجراء الانتخابات في أول اجتماع للجمعية العمومية، وذلك طبقا للائحة الاسترشادية التي يسير بها النادي.

وكشف أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك أن الرؤية مازالت غامضة داخل النادي، وأن لا أحد يعلم الخطوة القادمة سواء بتشكيل لجنة ثلاثية تضم في عضويتها المدير التنفيذي والمدير المالي بجانب تواجده، أو لجنة خارجية تدير النادي وتجهز لإجراء الانتخابات.

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تصريحات مدير النشاط الرياضي بالنادي

وقال "عبد الدايم": "أتوقع عدم صدور قرار خلال التوقيت الحالي لحين مرور 7 أيام على استقالة مجلس الإدارة، ولدينا ملفات علينا التعامل معاه في أسرع وقت تتعلق بمصير عدد من الفرق الرياضية".

وشهدت الفترة الأخيرة دخول نادي الزمالك في عدد من الأزمات المتتالية كانت أبرزها المشاكل المادية التي عانى منها النادي والفرق الرياضية بالإضافة لخلو منصب رئيس النادي بعد صدور قرار بعزل المستشار مرتضى منصور من منصبه.

أزمات عالقة في الزمالك

وطبقا لما سبق وذكرناه سيكون أمام اللجنة المؤقتة عدد من الملفات الهامة التي يجب التعامل معها في أسرع وقت، وأبرز تلك الملفات هي مصير اللاعبين داخل فريق الكرة وأيضا أزمة قرار وقف قيد الفريق الصادر من الاتحاد الدولي بسبب مستحقات نادي لشبونة البرتغالي.

كما سيكون أمام اللجنة المؤقتة أزمة قوية وهي التعامل مع ملف الحجز على أرصدة النادي في البنوك فضلا عن توفير التمويل المادي اللازم لصرف مرتبات الموظفين والأجهزة الفنية واللاعبين في كل الفرق الرياضية.

مصير مجهول لفريق كرة اليد

ويعاني فريق كرة اليد بنادي الزمالك المشارك حاليا في منافسات البطولة العربية للأندية أزمة كبيرة، بسبب عدم تسديد باقي رسوم المشاركة والإقامة في البطولة، وهو ما يشكل تهديدا قويا على الفريق في مشواره نحو اللقب.

وعلمت "فيتو"، أن الاتحاد العربي طالب الزمالك بسداد 20 ألف دولار، وهي باقي رسوم المشاركة في منافسات البطولة، وأن الفريق بات مهددا بعدم استكمال المنافسات حال لم يتم تسديد المبلغ في أسرع وقت.

استقالة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالة جماعية من منصبه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وتم نشر الاستقالة على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة ببيان موجه لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

تعليق وزارة الرياضة

ومن ناحيته كشف مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات من على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى أن الوزارة لم يصلها أي شيء حتى الآن بخصوص استقالة مجلس الزمالك.

وأضاف المصدر أنه في حالة وصول الوزارة استقالة رسمية من مجلس الزمالك سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

وقال المصدر: "إعمالًا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي سوف يتم ترقب النادى وموقف أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم لمدة سبعة أيام وهى المهلة المحددة قانونًا للاستمرار أو سحب الاستقالة، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ اليوم لتقديم الاستقالة وتسلميها رسميًّا إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها ".

تصريحات أمين صندوق نادي الزمالك

كشف خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك "المستقيل"، كواليس استقالة مجلس إدارة الزمالك بسبب الضغوطات.

وقال خالد لطيف:" أنا بقدم اعتذاري بالنيابة عن نفسي وعن مجلس الإدارة لو أخطأنا في قرار، ونغلق هذه الصفحة بما لها وعليها ونحن جميعا خلف نادي الزمالك".

وأضاف:"من اليوم يجب أن نكون خلف نادي الزمالك ونضع أيدينا في أيدي بعض، ومن كان معه خلاف مع خالد لطيف أو أي عضو بمجلس إدارة الزمالك فليقف الآن وراء النادي ونحن كذلك سنقف خلف الزمالك".

وتابع:" الزمالك لن يتأثر بالاستقالة، الزمالك يمرض ولا يموت لأنه كبير وقوي، الزمالك كيان كبير لن يستطيع أحد محو أرقامه وتاريخه العظيم".

وقال:" في أي وقت وأي مكان أنا تحت أمر نادي الزمالك وجماهيره وأعضائه ومتفائل بالفترة القادمة لأن الزمالك أقوى مما يعتقد الناس والنادي قوي بجماهيره وأعضائه بلاعبيه ونجومه وموظفيه".

وأضاف: "في اعتقادي الشخصي أن الدولة ستساعد الزمالك في محنته الحالية وكذلك وزير الشباب والرياضة وأعضاء وجماهير الزمالك".

وأتم حديثه: " الزمالك له بصمة على الرياضة المصرية وأنا متأكد سيبقى كبير جدا وسيعود أقوى".

تعليق سليمان وهدان على الاستقالة

قال النائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك:"المجلس بالكامل تقدم بالاستقالة الجماعية وستكون موجودة على مكتب وزير الشباب والرياضة".

وأضاف:"مجلس نادي الزمالك تقدم بالاستقالة الجماعية في ظل الظروف القائمة وتقديم مصلحة النادي على المصالح الشخصية الضيقة، واحتراما لأعضاء الجمعية العمومية".

ولفت:"هناك عثرة كبيرة جدا تواجه مجلس الإدارة منذ أكثر من 8 أشهر وهناك مشكلات في قطاعات كثيرة، ونتمنى الخير لنادي الزمالك في المستقبل".

وتابع:"أخذنا القرار الصعب بالاستقالة الجماعية، وابتعادنا من أجل خروج النادي من أزمته ولتغليب مصلحة الزمالك".

وأكد: لم نتصل بوزير الشباب والرياضة قبل اتخاذ قرار الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك، وسنرسل له الاستقالة صباح اليوم".

وأشار: كانت هناك آراء كثيرة بالاستمرار وأخذ الفرصة وعدم تقديم الاستقالة لكن في النهاية الأغلبية كانت صاحبة القرار النهائي، معقبا:"مش عايزين نحرج حد بس فيه أعضاء رفضوا الاستقالة".

وتابع:"صعب علينا إننا نسيب نادي الزمالك، لكن بدون أي ضغوط قررنا تقديم الاستقالة الجماعية، ولنا حق خوض الانتخابات المقبلة، ولا يوجد أي موانع قانونية في خوض الانتخابات".

وأعلن سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك أن مجلس إدارة الزمالك بالكامل قدم استقالته الجماعية بشكل رسمي.

وقال سليمان وهدان: إن المجلس اتفق على الاستقالة الجماعية بسبب الضغوطات التي تعرض لها النادي في الفترة الماضية.

وتابع: "الزمالك سيظل مؤسسة شامخة بكبريائها ورجالها وأحد روافد المنتخبات المصرية.

وأضاف: "الزمالك سيبقى كبيرًا بجمهوره العظيم والزمالك يمرض ولا يموت وبتمنى التوفيق للزمالك ومن يدير الأبيض في الفترة القادمة.

وتابع: "اللجان التي تم تعيينها أكثر من مرة كان لها تأثير سلبي في النادي وهذا كان أحد أسباب التقدم باستقالتنا والنادي يحتاج فصل بين النواحي الاجتماعية والنواحي الرياضية.

وقال: "الموارد لا تغطي 50 % من احتياجات الزمالك، الموارد محدودة والأنشطة الاجتماعية أقل نادي في قيمة الاشتراكات الزمالك بيشمل الفئة المتوسطة.

وقال إن هناك موروثًا تاريخيًّا من المشاكل المتعددة والمتشابكة يؤثر في أداء أي مجلس إدارة للزمالك.