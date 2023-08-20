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رياضة

أنشيلوتي يتخطى المدرب التاريخي لريال مدريد بالليجا

أنشيلوتي يتخطي المدرب
أنشيلوتي يتخطي المدرب التاريخي لريال مدريد بالليجا

سطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إنجازا جديدا مع الفريق الإسباني، بعدما تخطي الإسباني فيسنتي ديل بوسكي المدرب التاريخي للنادي الملكي. 

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز على ضيفه ألميريا بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالوينة، فإن أنشيلوتي بات ثالث أكثر المدربين قيادة لريال مدريد في الدوري الإسباني برصيد 154 مباراة، متفوقا بفارق مباراة على الإسباني فيسنتي ديل بوسكي، مدرب الفريق في نهاية التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة.

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29 مباراة تفصله عن زيدان

ويتأخر أنشيلوتي  بفارق 29 مباراة فقط عن الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تولى مسؤولية ريال مدريد في 183 مباراة بالدوري الإسباني، بينما يتصدر القائمة الإسباني ميغيل مونوز بـ424 مباراة.

كارلو أنشيلوتي

قاد أنشيلوتي ريال مدريد في فترتين، الأولى من 2013 إلى 2015، والثانية مستمرة من 2021 إلى الآن.

في موسمه الأول بالليجا احتل أنشيلوتي المركز الثالث مع الريال، بعد خوض 38 مباراة، فاز في 27 منها وتعادل 6 وخسر 5 مرات، بينما في الموسم الثاني 2014-2015، حل ثانيًا بعد 30 فوزا و6 هزائم وتعادلين.

وفي الولاية الثانية، التي بدأت في موسم 2021-2022، حقق كارليتو اللقب بـ26 فوزا و8 تعادلات و4 هزائم، ثم في الموسم التالي جاء وصيفًا بـ24 فوزا و6 تعادلات و8 هزائم، وأخيرًا هذا الموسم لعب الريال مباراتين فاز بهما.

مباريات أنشيلوتي مع ريال مدريد في الدوري

 وقاد أنشيلوتي ريال مدريد خلال 154 مباراة في الدوري الإسباني، فاز في 109 منها وتعادل 22 مرة وخسر 23 مباراة.

 

وكان الإنجليزي جود بيلينجهام قاد فريقه ريال مدريد، للفوز على ألميريا بنتيجة 3-1 مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.


وتقدم ألميريا عن طريق سيرجيو أريباس في الدقيقة 3، غير أن جود بلينجهام سجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 60 عاد بلينجهام ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يساهم في الهدف الثالث الذي سجله البرازيلي فينسيوس جونيور بالدقيقة 73.


ورفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، فيما يحتل ألميريا المركز العشرين "الأخير" دون رصيد من النقاط.
 

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