السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يفوز على الميريا 1/3 بالليجا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، حقق  ريال مدريد الفوز  علي  الميريا بثلاثة أهداف مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية من الليجا، على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط معقل فريق ألميريا.

وافتتح ريال مدريد مشواره في الليجا بالفوز 2-0 على أتلتيك بيلباو، فيما خسر ألميريا بنفس النتيجة على ملعبه أمام رايو فاليكانو.

أحداث المباراة 

سيطر لاعبو ريال مدريد علي مجريات منذ البداية حتي باغت اريباس لاعب الميريا لاعبو الملكي بهدف مبكر في الدقيقة 3، وحاول فريق ريال مدريد معادلة النتيجة حتي نجح الإنجليزي جود بيلنجهام من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 19، وحاول رجال أنشيلوتي إحراز هدف ثاني لكن تالق حارس ألميريا أمام العديد من كرات هجوم ريال مدريد وألغى الحكم هدفًا أحرزه الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد.

وأضاف جود بيلنجهام الثنائية الخاصة له والهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 63، وأضاف البرازيلي فينسيوس جونيور الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة 72 ليحقق ريال مدريد الفوز الثاني علي التوالي في الليجا.

وجاء تشكيل ريال مدريد علي النحو التالي: 

تشكيل ريال مدريد 

حراسة المرمى: لونين 

خط الدفاع: كارفخال، روديجير، ألابا، جارسيا 

خط الوسط: كروس، تشواميني، فالفيردي، بيلينجهام 

خط الهجوم: رودريجو، فينسيوس جونيور 

Advertisements

رحيل نيمار يعقد مهمة ريال مدريد في ضم مبابي

وذكرت صحيفة "ماركا" أن رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي، سيسهل مهمة باريس في الحفاظ على كيليان مبابي.

وأوضحت أنه بات بإمكان إدارة باريس أن تقدم عرضا ماليا أفضل لمبابي، بعد التخلص من راتب نجم السامبا.

ونوهت "كما أن علاقة مبابي ونيمار لم تكن جيدة، وهو ما يفسر رغبة كيليان في ضرورة الاستغناء عن زميله البرازيلي".

كما سلطت "ماركا" الضوء على مقطع الفيديو، الذي ودع فيه نيمار زملاءه في باريس، الخميس الماضي.

ولفتت أن نيمار عانق جميع لاعبي باريس بحرارة، إلا أن ابتسامته تلاشت وكان العناق باردًا عندما حان الدور على مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وضغط الفريق الفرنسي لبيعه هذا الصيف، لكن المحاولات لم تنجح حتى الآن.

ويقال إن إدارة ريال مدريد رفضت التدخل في الصراع بين مبابي وناصر الخليفي رئيس باريس، وتخطط لضم اللاعب مجانًا بعد نهاية عقده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإسباني الميريا توني كروس لاعب وسط ريال مدريد فينسيوس جونيور أنشيلوتي

مواد متعلقة

ريال مدريد يتعادل أمام ألميريا 1/1 في الشوط الأول

فينسيوس يقود تشكيل ريال مدريد أمام الميريا بالليجا

الأكثر قراءة

أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس الزمالك

بعد رحيل مرتضى منصور ونجله، استقالة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة عقب استقالة مجلس الزمالك

الأهلي يعلن تغيير شعار النادي (فيديو)

المهندس نصر أبو الحسن رئيسا للنادي الإسماعيلي

أول تعليق من تركي آل الشيخ على التعاقد مع مدحت شلبي لإذاعة الدوري السعودي

الرحيل المجاني عرض مستمر في الزمالك، 8 لاعبين على أعتاب المغادرة

4 إجراءات لشركات السجائر لمواجهة احتكار التجار

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة تكشف مفاجأة: ربع سكان العالم مصابون بفقر الدم

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم السبت 18-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

مسئولة أمريكية تتعرض لموقف محرج خلال لقاء تليفزيوني وسط الشارع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم السبت 19-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 19-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 19-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 19-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

هاميزح، فيلم إسرائيلي يرصد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: العدل خلُق عظيم اتسم به ديننا الحنيف وبرهنت عليه الآيات القرآنية

ما حكم حرمان الفتاة من الميراث بحجة مصاريف التعليم أو الجواز؟

واعظة بالأوقاف تحذر من عدم الرضا بما قسمه الله للعبد

المزيد
الجريدة الرسمية