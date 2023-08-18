أنشيلوتي يكشف هوية حارس ريال مدريد أمام ألميريا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن الأوكراني أندري لونين سيكون حارس الفريق الأساسي أمام ألميريا، غدا السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، مشيرا إلى أن بداية الإسباني كيبا أريزابالاجا مع الفريق ستكون في مباريات مقبلة.

أنشيلوتي يتحدث عن مواجهة ألميريا

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "كيبا يتأقلم بشكل جيد للغاية. إنه أول أسبوع يتدرب فيه مع زملائه الجدد وأظهر كفاءة وشخصية في المرمى. وبما أنه يواصل التأقلم سنواصل الاعتماد على لونين الذي قدم أداء جيدا في بيلباو وسنرى ما سيحدث في المباريات المقبلة".

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وأكد: "كيبا لديه مستوى عال للغاية. هو شاب ولكنه يحظى بخبرة كبيرة على المستوى الدولي وهو ما يفتقد إليه لونين قليلا وهو أمر طبيعي بالنسبة للاعب شاب".

وتابع: "لا أعتقد أنه سيحدث تدوير بينهما في ظل وجود مباراة كل 3 أيام.. ولكن وجود حارسين للغاية يمنح كل منهما فرصة للعب بشكل أكبر".

هل يضم ريال مدريد نجم برشلونة؟

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عن فرص التعاقد مع أنسو فاتي نجم برشلونة: "إنه لاعب شاب، وموهوب، ينتظره مستقبل باهر.. هذا كل ما يمكنني قوله".

ويعاني صاحب الـ20 عاما كثيرا من قلة مشاركاته إما لكثرة إصاباته أو قناعات فنية للمدرب تشافي هرنانديز.

ويعد فاتي ثقلا كبيرا في برشلونة، بعدما ارتدى القميص رقم 10 خلفا للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلا أن تشافي فتح الباب أمام كل الاحتمالات.

ويبقى أنسو خيارا ثانيا وثالثا في هجوم الفريق الكتالوني، خلف "ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس"، ويزاحمه مؤخرا عبد الصمد الزلزولي ولامين يامال.

فيليكس يقترب من الانضمام لبرشلونة

من ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية عن تغير موقف برشلونة من التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، في الساعات القليلة الماضية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن موقف نادي برشلونة تغير بعد تولي ديكو منصب المدير الرياضي للنادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة: "ديكو يعتبر من المعجبين بقدرات جواو فيليكس، على عكس ماتيو أليماني المدير الرياضي السابق للنادي الكتالوني".

وأشار التقارير، إلى أنه من المتوقع حدوث تحركات من قبل برشلونة نحو جواو فيليكس في الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من أن الأولوية في الوقت الحالي لضم ظهير أيمن.

وبات أتلتيكو مدريد مستعدا لبيع جواو فيليكس في أقرب وقت ممكن، سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، خاصة وأنه خرج تماما من حسابات الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق.

يذكر أن تقارير صحفية سابقة أكدت أن برشلونة لن يوقع مع فيليكس، إلا في حالة رحيل أي من أنسو فاتي وفيران توريس.

خطة مانشستر سيتي لخطف نجم برشلونة

وكانت تقارير صحفية كشفت عن خطة مانشستر سيتي لخطف أحد جواهر برشلونة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي كان يريد التعاقد مع الجناح الإسباني الشاب، صاحب الأصول المغربية، لامين يامال.

وينتهي عقد يامال 16 عامًا مع نادي برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديد عقده حتى الآن.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن السيتي كان ينوي التوقيع مع يامال، ومن ثم إعارته لجيرونا "المملوك أيضًا لمجموعة سيتي فوتبول" بسبب صغر سنه.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة اللاعب هي الاستمرار في برشلونة وكتابة تاريخ جديد مع النادي الكتالوني.

ومن المتوقع أن ينتهي برشلونة من ملف تجديد عقد يامال، بمجرد التخلص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة، مثل سيرجينو دست وكليمينت لينجليت.