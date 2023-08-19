السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

ريال مدريد يتعادل أمام ألميريا 1/1 في الشوط الأول

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، انتهى الشوط الأول من مباراة  ريال مدريد أمام ألميريا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية من الليجا، على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط معقل فريق ألميريا.

وافتتح ريال مدريد مشواره في الليجا بالفوز 2-0 على أتلتيك بيلباو، فيما خسر ألميريا بنفس النتيجة على ملعبه أمام رايو فاليكانو.

 

أحداث الشوط الأول 

سيطر لاعبو ريال مدريد علي مجريات منذ البداية حتي باغت اريباس لاعب الميريا لاعبو الملكي بهدف مبكر في الدقيقة 3، وحاول فريق ريال مدريد معادلة النتيجة حتي نجح الإنجليزي جود بيلنجهام من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 19، وحاول رجال أنشيلوتي إحراز هدف ثاني لكن تالق حارس ألميريا أمام العديد من كرات هجوم ريال مدريد وألغى الحكم هدفًا أحرزه الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد.

 

وجاء تشكيل ريال مدريد علي النحو التالي: 

تشكيل ريال مدريد 

حراسة المرمى: لونين 

خط الدفاع: كارفخال، روديجير، ألابا، جارسيا 

خط الوسط: كروس، تشواميني، فالفيردي، بيلينجهام 

خط الهجوم: رودريجو، فينسيوس جونيور 

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رحيل نيمار يعقد مهمة ريال مدريد في ضم مبابي

وذكرت صحيفة "ماركا" أن رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي، سيسهل مهمة باريس في الحفاظ على كيليان مبابي.

وأوضحت أنه بات بإمكان إدارة باريس أن تقدم عرضا ماليا أفضل لمبابي، بعد التخلص من راتب نجم السامبا.

ونوهت "كما أن علاقة مبابي ونيمار لم تكن جيدة، وهو ما يفسر رغبة كيليان في ضرورة الاستغناء عن زميله البرازيلي".

كما سلطت "ماركا" الضوء على مقطع الفيديو، الذي ودع فيه نيمار زملاءه في باريس، الخميس الماضي.

ولفتت أن نيمار عانق جميع لاعبي باريس بحرارة، إلا أن ابتسامته تلاشت وكان العناق باردًا عندما حان الدور على مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وضغط الفريق الفرنسي لبيعه هذا الصيف، لكن المحاولات لم تنجح حتى الآن.

ويقال إن إدارة ريال مدريد رفضت التدخل في الصراع بين مبابي وناصر الخليفي رئيس باريس، وتخطط لضم اللاعب مجانًا بعد نهاية عقده.

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