أخبار مصر: هؤلاء يديرون الزمالك بعد استقالة المجلس وبيان من حسين لبيب، قصة مبكية لعروس طرابلس، أسعار الذهب، صدمة لمنتخب مصر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

بيان ناري من حسين لبيب على استقالة مجلس الزمالك

علق حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، على الاستقالة الجماعية الذي قدمها مجلس الإدارة.

حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

Advertisements

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الدور الثاني بـالثانوية العامة 2023، وذلك قبل الموعد المحدد لبدء الامتحان.

تنسيق المرحلة الثانية 2023، اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثانية 2023، ينتهي طلاب الثانوية العامة 2023، من تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2023، اليوم الأحد، كآخر موعد لتسجيل الرغبات، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

بالأسماء، تشكيل اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

يترقب مسئولو وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، مصير استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي أعلنوا عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل اتخاذ خطوات لضبط المسار الإدارة للقلعة البيضاء.

إصابة 5 أشخاص في هجوم بمسيرة أوكرانية على محطة سكك حديد بمدينة كورسك الروسية

أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، بإصابة 5 أشخاص جراء هجوم مسيرة أوكرانية على محطة للسكك الحديدية بمدينة كورسك الواقعة على بعد 450 كيلومترا جنوب غرب موسكو.

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق، آخر تحديث لها

آخر تحديث لسعر الذهب، ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق المحلية حيث انخفضت الأسعار بقيمة 90 جنيها في الجرام الواحد على مدار أسبوع كامل.

بصفة استثنائية، اليوم فتح موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 بالجيزة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم فتح موقع التحويلات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بصفة استثنائية وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 20 أغسطس حتى الجمعة 25 أغسطس 2023 وذلك للذين لم يتمكنوا من التسجيل في الميعاد، بناء على رغبة أولياء الأمور.

بعد مدحت شلبي، آل الشيخ يطلب التعاقد مع تامر بدوي لتحليل المباريات ويلمح لخطف إعلامي شهير

أعرب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، عن أمنيته في أن تتعاقد مجموعة قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي مع المحلل الرياضي تامر بدوي، للاستفادة منه في تحليل المباريات.

بريتني سبيرز مصدومة من طلب سام أصغري للطلاق

كشفت مصادر مقربة من بريتني سبيرز، عن مرور المغنية بحالة نفسية سيئة، بسبب طلب زوجها سام أصغري للطلاق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 20-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد حيث تنخفض انخفاضا طفيفا، ويسود طقس حار رطب صباحا، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

على طريقة أندرتيكر، جالاتا سراي يقدم حكيم زياش وسط المدرج بظهور مفاجئ (فيديو)

أعلن نادي جالاتا سراي التركي، بشكل رسمي، التعاقد مع المغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أول تعليق من رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر بعد زيارة إيكواس

قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عبد الرحمن تياني، أمس السبت، إن عقوبات مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، تستهدف خنق اقتصاد وتجارة النيجر.

اليوم، فتح باب التنسيق الإلكتروني لهذه الفئات بجامعة الأزهر لمدة أسبوعين

تنسيق جامعة الأزهر 2023، أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، تصديق الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على فتح باب التنسيق إلكترونيًّا للفئات الآتية بداية من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين.

جمهوره بالشوارع وأعلى أسطح المباني، عمرو دياب يصنع التاريخ في أضخم حفلات لبنان (صور)

ليلة استثنائية ذلك هو العنوان الأبرز للحفل الكبير الذي أحياه النجم عمرو دياب في بيروت ليلة أمس وسط حضور جماهيري كبير من جانب الجمهور اللبناني والعربي في العاصمة اللبنانية.

الاستقالة الجماعية تتصدر تويتر بعد رحيل مجلس الزمالك، ومتابعون: حان وقت الإصلاح

تصدرت الاستقالة الجماعية التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك موقع التدوينات القصيرة، " تويتر".

الفرح المشئوم، حكاية عروس طرابلس الذي تحول حفل زفافها لمأتم

نشبت مشاجرة عائلية بين أسرتي عروسين فتحول حفل الزفاف إلى مأتم في منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس شمالي لبنان، أثناء "زفة عرس".

منتخب مصر يتلقى صدمة قبل مواجهتي إثيوبيا وتونس بمعسكر سبتمبر

تأكد خروج محمود تريزيجيه من حسابات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، خلال معسكر سبتمبر المقبل، الذي يتخلله مباراتين، الأولى أمام منتخب إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار - كوت ديفوار 2024.

منعا للتلاعب، "المواد الغذائية" تعلن اسم أول محافظة تطبق منظومة متابعة السلع التموينية

أعلن محمد يعقوب، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية لمحافظة بني سويف، وعضو الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، أن تجار البقالة التموينية في محافظة بني سويف، مستعدون لتطبيق منظومة متابعة السلع التموينية.

كأس الرابطتين، ميسي يتوج بلقبه الأول مع إنتر ميامي (فيديو)

أحرز إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في كرة القدم، بفوزه على ناشفيل 10-9 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

تصرف مفاجئ من عمرو دياب على المسرح في حفله ببيروت (فيديو)

عبر الفنان عمرو دياب عن سعادته الشديدة بحفله الغنائي الذي أحياه في العاصمة اللبنانية “بيروت”، أمس السبت، وسط حضور جماهيري كبير.

ضلعه اتكسر، تفاصيل إصابة تريزيجيه بالدوري التركي

الدوري التركي، كشف نيناد بيليكا المدير الفني لطرابزون سبور التركي، طبيعة إصابة محمود حسن "تريزيجيه" خلال مواجهة جالاتا سراي.

انقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرزي الأمريكية بسبب سمكة

تسبب سقوط سمكة من فم طائر على محول في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من بلدة سايرفيل بولاية نيوجيرزي، وفقا لما ذكره عدد من المسئولين في أمريكا.