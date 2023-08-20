الفرح المشئوم، حكاية عروس طرابلس الذي تحول حفل زفافها لمأتم

لبنان، نشبت مشاجرة عائلية بين أسرتي عروسين فتحول حفل الزفاف إلى مأتم في منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس شمالي لبنان، أثناء "زفة عرس".

ماذا حصل في طرابلس؟

العروس "انهارت بفستانها الأبيض" وسط الشارع، على حد وصف أحد الشهود، الذي شرح المشهد المؤلم الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث تفاصيل الواقعة وفقا لما ذكرته سكاي نيوز عربية: “لدى نزول العروس من منزل ذويها وأثناء وصول فرقة الزفة المسئولة على إدارة الاحتفال في الشارع، حيث مبنى العروس السكني، قرر شقيق العروس أن تصعد معه في سيارته لنقلها".

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رفض في هذه اللحظات شقيق العريس ما طلبه شقيق العروس فوقع الخلاف الذي تحول إلى شجار.

إطلاق نار



تطوّر لاحقا الأمر إلى إطلاق نار نتج عنه سقوط قتيل، وهو شقيق العروس، ويدعى مؤمن البيروتي.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد انهيار العروس التي بكت شقيقها في فستانها الأبيض رافضة الواقع الصعب الذي حصل وسط انتقادات واسعة لخطورة السلاح المتفلت في الشارع اللبناني.

وطوقت القوى الأمنية المنطقة وبدأت بالإجراءات والتوقيفات والتحقيقات اللازمة.

وخيّم على منطقة أبي سمراء الحزن الذي "حول الزفاف إلى مأتم"، وسط معلومات عن أشخاص متوارية عن الأنظار وتخوف من تطور الإشكال.

وتشهد مدينة طرابلس انتشارا واسعا للسلاح المتفلت بين الشبان مما يسبب المشاكل وحالات القتل.

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