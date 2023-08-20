اليوم، فتح باب التنسيق الإلكتروني لهذه الفئات بجامعة الأزهر لمدة أسبوعين

تنسيق جامعة الأزهر 2023، أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، تصديق الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على فتح باب التنسيق إلكترونيًّا للفئات الآتية بداية من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين.

وتشمل: (السنوات السابقة - إعادة القيد للمستنفذين - تخصص القراءات - المعادلات - طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية).

رابط تنسيق جامعة الأزهر



ويمكن للطلاب التسجيل من خلال هذا الرابط

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الخريطة الزمنية للدراسة في جامعة الأزهر

وأعلنت جامعة الأزهر، مواعيد بدء الفصل الدراسي الأول، وامتحانات وإجازة نصف العام ونهاية العام، بكليات القاهرة والأقاليم على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي 2024/2023.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، في 30 سبتمبر المقبل، بناء على ما أقره المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير، الذي عقد الأسبوع قبل الماضي.

مواعيد امتحانات جامعة الأزهر

وجاءت مواعيد امتحانات نصف ونهاية العام والإجازات بجامعة الأزهر، على النحو التالي:

- انطلاق العام الدراسي بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، السبت 30 سبتمبر 2023.

- نهاية الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة الأزهر - الخميس 4 يناير 2024.

- بدء امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم - السبت 6 يناير 2024.

- انتهاء امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر، الخميس 24 يناير 2024.

- السبت 27 يناير 2024، بدء إجازة نصف العام الدراسي، وتنتهي الخميس 8 فبراير.

- السبت 10 فبراير 2024، بدء الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة الأزهر، وينتهي الخميس 30 مايو.

- تعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2023 بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، في شهر يونيو المقبل.