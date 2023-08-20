الأحد 20 أغسطس 2023
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تريند

بعد مدحت شلبي، آل الشيخ يطلب التعاقد مع تامر بدوي لتحليل المباريات ويلمح لخطف إعلامي شهير

تركي آل الشيخ وتامر
تركي آل الشيخ وتامر بدوي، فيتو

تركي آل الشيخ ، أعرب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، عن أمنيته في أن تتعاقد مجموعة قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي مع المحلل الرياضي تامر بدوي، للاستفادة منه في تحليل المباريات، كما أشاد 


ونشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيها: “أتمنى من قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي التعاقد مع تامر بدوي للاستفادة منه في تحليل المباريات ليكون لدى القناة نخبة من كل المبدعين في الوطن العربي”.

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كما لمح “آل الشيخ” بخطف الإعلامي محمد علي خير مقدم برنامج “المصري أفندي”، وقال: “ الأستاذ محمد علي خير مذيع متميز”.


مدحت شلبي


وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، نشر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، تدوينة يعبر فيه عن سعادته للتعاقد مع الإعلامي المصري مدحت شلبي للتعليق على مباريات الدوري السعودي.


وقال: " قرار التعاقد مع الكابتن مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل، وافرحني وسعيد بقبوله طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفية منذ أسبوعين، دوري عالمي يستحق معلقين مميزين".
 

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تركي آل الشيخ السعودية قنوات SSC تامر بدوي الإعلامي المصري مدحت شلبي الدوري السعودي

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