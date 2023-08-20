منتخب مصر يتلقى صدمة قبل مواجهتي إثيوبيا وتونس بمعسكر سبتمبر

منتخب مصر، تأكد خروج محمود تريزيجيه من حسابات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، خلال معسكر سبتمبر المقبل، الذي يتخلله مباراتين، الأولى أمام منتخب إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار - كوت ديفوار 2024.

أمام المباراة الثانية ستكون تجربة ودية قوية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

وتعرض الدولي المصري محمود تريزيجيه لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه طرابزون سبورت أمام جالاتا سراي أمس السبت، في الجولة الثانية من الدوري التركي.

Advertisements

تشخيص إصابة تريزيجيه

وكشف نيناد بيليكا المدير الفني لطرابزون سبور التركي، طبيعة إصابة محمود حسن "تريزيجيه" خلال مواجهة جالاتا سراي.

وقال نيناد للصحفيين عقب إنتهاء المباراة: " تريزيجيه لديه ضلع مكسور لسوء الحظ، الحكم لم يحتسب خطأ في هذا التدخل.

وشارك تريزيجيه كأساسي في تلك المباراة، ولكنه لم يتمكن من استكمالها حيث خرج في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

جاء خروج تريزيجيه نتيجة تعرضه للإصابة في الضلوع بعد تدخل قوي من لاعب الخصم، حيث يبدو أنها كانت قوية لدرجة دفعته للخروج على محفة طبية بمساعدة الطاقم الطبي للفريق.

لحظة إصابة تريزيجيه في مباراة طرابزون ضد جالاتا سراي، فيتو

4 حراس مرمى

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا سنوي إستدعاء 4 حراس مرمى خلال معسكر الفريق المقبل، المقرر انطلاقه أوائل سبتمبر المقبل، إستعدادا لمواجهة نظيره المنتخب الإثيوبي في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا - كوت ديفوار 2024.

والحراس الأربعة هم: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد أبو جبل (البنك الأهلي) - محمد بسام (سيراميكا) فيما يفاصل فيتوريا بين أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد صبحي حارس الزمالك لاختيار أحدهم ليكون الحارس الرابع في معسكر الفراعنة، وإن كانت فرص الشناوي الأفضل.

منتخب مصر يواجه إثيوبيا وتونس

ويخوض منتخب مصر مباراتين خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل، حيث يواجه منتخب إثيوبيا بالقاهرة يوم 8 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، وهي مباراة تحصيل حاصل، بعدما ضمن منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بعد إنتهاء الجولة الخامسة، والتأهل رفقة منتخب غينيا صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط.

فيما يخوض منتخب مصر مباراة ودية قوية أمام نظيره منتخب تونس بالقاهرة أيضا يوم 12 سبتمبر، في إطار استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2024.

فيتوريا يعلق على مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم 2026، والتي أوقعت الفراعنة على رأس المجموعة الأولى بالتصفيات، برفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام نشر فيتوريا مقطع فيديو يستعرض لقطات من مشوار منتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وكتب فيتوريا على الفيديو: نحن جاهزون.. على استعداد للقتال من أجل مكاننا في أكبر مسرح في كرة القدم العالمية.

وأضاف فيتوريا: نحن نعتمد على دعم جماهيرنا معًا، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف الذي نرغب فيه كثيرًا.. هدفنا مونديال 2026.