الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بصفة استثنائية، اليوم فتح موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 بالجيزة

أشرف سلومة وكيل وزارة التربية
أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم، فيتو

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم فتح موقع التحويلات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بصفة استثنائية وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 20 أغسطس حتى الجمعة 25 أغسطس 2023 وذلك للذين لم يتمكنوا من التسجيل في الميعاد، بناء على رغبة أولياء الأمور.

قرار النقل بالبدل في مدارس الجيزة 
 


وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وافق على المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم باعتماد النقل بالبدل كآلية لنقل الطلاب بالمدارس التجريبية بنطاق المحافظة للتسهيل علي أولياء الأمور. 

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وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن القرار يأتى استجابةً لرغبات أولياء أمور الطلاب المتضررين من عدم قبول أبنائهم بمدارس تجريبية بمحيط مقر إقامتهم وذلك نظرًا للكثافات الطلابية المحددة لكل مدرسة فى بعض الحالات وتوزيع أبناء الأسرة الواحدة ممن تمتلك أكثر من طالب بمراحل التعليم فى مدارس متباعدة فى حالات أخرى الأمر الذي يشكل عبء مالي ونفسي واجتماعي.

تعليمات خاصة بالتحويل إلى رسمي لغات
 


على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.
المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).
 

المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).
 

على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول مع الالتزام بالأوراق التي تطلبها المدرسة.
 

يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.
 

ضوابط التحويلات بين المدارس 2024
 


وحددت الإدارات التعليمية عددًا من التعليمات والضوابط في إجراءات التحويل بين المدارس، وهي كالتالي:

تقدم طلبات التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.

وعن إجراءات التحويل بالتعليم الخاص طبقا للكتاب الدوري 40 لسنة ٢٠١٦.

أولا: التحويل داخل الإدارة 
 


تحرير ( 4 ) استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب. يتوجه ولي الأمر بتلك الاستمارات وتقديمها وتركها للمدرسة المراد التحويل إليها.

• تعرض جميع طلبات التحويل على قسم التعليم الخاص بالإدارة التابع لها المدرستين، والعرض على لجنة التحويلات بالإدارة طبقا للكتاب الدوري 40 لسنة ٢٠١٦.

• يراعى عدد الطلاب طبقا للكثافة المقررة قانونا.

• تحرير  4  استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب.

. اعتماد استمارات التحويل من المرحلة التابع لها الطالب والإدارة التعليمية

.. تقديم استمارات التحويل للمدرسة المراد التحويل إليها وتركها لحين العرض على لجنة

التحويلات

و تعرض جميع طلبات التحويل على لجنة التحويلات بالإدارة التابع لها المدرسة المراد التحويل إليها.

ثالثا: التحويل من محافظة لمحافظة:
 


 تحرير 4  استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب.

. واعتماد استمارات التحويل من المرحلة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

.و اعتماد استمارات التحويل من المرحلة التابع لها الطالب بمديرية التربية والتعليم

.و تقديم استمارات التحويل للمدرسة المراد التحويل إليها وتركها لحين العرض على لجنة التحويلات، بمديرية التربية والتعليم.

تعليمات عامة 

على جميع المدارس الخاصة المحول إليها عرض جميع التحويلات على إدارة التعليم الخاص بالمديرية للاعتماد.

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