الأحد 20 أغسطس 2023
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اقتصاد

منعا للتلاعب، "المواد الغذائية" تعلن اسم أول محافظة تطبق منظومة متابعة السلع التموينية

اجتماع شعبة المواد
اجتماع شعبة المواد الغذائبة ببني سويف، فيتو

أعلن محمد يعقوب، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية لمحافظة بني سويف، وعضو الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، أن تجار البقالة التموينية في محافظة بني سويف، مستعدون لتطبيق منظومة  متابعة السلع التموينية، التي ستبدأ تجريبُا في المحافظة يوم 20 أغسطس الجاري، ورسميًا في الأول من سبتمبر المقبل.

شعبة المواد الغذائية ببني سويف خلال الاجتماع، فيتو

تجار بني سويف مستعدون لتنفيذ منظومة متابعة السلع التموينية

وأشار «يعقوب» لـ «فيتو» إلى أن الشعبة عقدت العديد من الاجتماعات مع التجار التموينيين «البدالين» لمناقشة تنفيذ منظومة متابعة السلع التموينية الجديدة، ومتابعة مدى استعداد التجار لتنفيذ المنظومة، خاصة وأن تنفيذها لا يحتاج إلى تدريب بل سيتم تنفيذ التعليمات على الماكينات القديمة، لكن الفرق هو النظام الجديد على الماكينة، الذي سيربط العاملين في المنظومة على مستوى الجمهورية.

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رئيس شعبة المواد الغذائية  خلال الاجتماع، فيتو

اجتماع شعبة المواد الغذائية لمناقشة تطبيق المنظومة بمكتب تموين بندر ناصر

وأضاف «يعقوب» أن شعبة المواد الغذائية عقدت اجتماعًا مساء السبت مع التجار التموينيين، في مكتب تموين بندر ناصر، بحضور حمادة بركة رئيس مكتب بندر ناصر، ممثل شباب مشروع جمعيتي.

اجتماع شعبة المواد الغذائية في بني سويف، فيتو

رصد السلع التموينية المتوفرة لدى التجار على مستوى الجمهورية

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية ببني سويف أن مع تنفيذ منظومة متابعة السلع التموينية، سيكون التاجر مقيد بصرف السلع التي يستلمها من الشركة للمواطنين، ومن خلال تطبيق النظام الجديد تستطيع وزارة التموين رصد السلع التموينية المتوفرة عند التجار على مستوى الجمهورية، ومعرفة الرصيد المتبقي لدى التجار من السلع، وما تم صرفه فعليًا للمواطنين.

متابعة السلع التموينية من خلال رقابة مميكنة ضمن مساعي الدولة للتحول الرقمي

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تندرج تحت مساعي الدولة للتحول الرقمي، وإلغاء المعاملات الورقية، التي مع تنفيذها ستكون هناك رقابة مميكنة على السلع،  التي سيتم تطبيقها  من خلال النظام الجديد وأنه لن يسمح بصرف أي سلعة غير موجودة على «سيستم» الماكينات.

تطبيق منظومة متابعة السلع التموينية ليس صعبًا على التجار لهذه الأسباب

وتابع: «يعقوب» أن  تنفيذ المنظومة ليس صعبًا على التجار، خاصة وأنهم قطعوا شوطًا كبيرًا في إستخدام ماكينات صرف السلع التموينية منذ سنوات، فالمنظومة تهدف إلى رصد السلع التموينية بدءً من تسليمها من الشركة إلى التاجر، وذلك للتأكد من تسلم المواطنين السلع المقررة على البطاقات التموينية، فهي منظومة ستمنع حدوث أي مشكلات أو تجاوزات، وتضمن حصول المواطنين على الدعم المقرر لهم.

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تطبيق منظومة متابعة السلع التموينية في بني سويف سبتمبر المقبل

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انفردت "فيتو" بتفاصيله قبل صدوره، التموين تبدأ رسميا تطبيق منظومة الكارت الموحد، يتضمن خدمات السلع التموينية والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية

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