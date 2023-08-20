انقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرزي الأمريكية بسبب سمكة
تسبب سقوط سمكة من فم طائر على محول في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من بلدة سايرفيل بولاية نيوجيرزي، وفقا لما ذكره عدد من المسئولين في أمريكا.
وقالت شرطة سايرفيل إن عمال شركة نيوجيرزي المركزية للطاقة والضوء الذين كانوا يعملون على استعادة التيار الكهربائي، وجدوا سمكة على المحول.
وقالت الشرطة في منشور طريف على صفحتها على فيسبوك: "نحن نخمن أن طائرا أسقطها وهو يحلق فوقنا".
وأضافت أن المشتبه به "شوهد آخر مرة وهو يطير جنوبا".
وحثت القراء على عدم محاولة القبض عليه لأنه "على الرغم من أنه لا يعتقد أنه مسلح، إلا أنه لا يزال خطيرا للغاية".
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