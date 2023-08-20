الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بريتني سبيرز مصدومة من طلب سام أصغري للطلاق

بريتني سبيرز وسام
بريتني سبيرز وسام أصغري، فيتو

كشفت مصادر مقربة من بريتني سبيرز، عن مرور المغنية بحالة نفسية سيئة، بسبب طلب زوجها سام أصغري للطلاق.

بريتني سبيرز مصدومة من طلب سام للطلاق

وأوضحت المصادر المقربة من بريتني، أنها مصدومة للغاية مما يحدث، وغير قادرة على تحمل الألم، خاصة أنها كانت تشعر أن علاقتها بسام أصغري، ستستمر مدى الحياة. 

سام أصغري يتهم بريتني بالاعتداء عليه 

واتهم عارض الأزياء الإيراني، سام أصغري، المغنية الشهيرة، بريتني سبيرز، بالاعتداء عليه بالضرب، قائلا في تصريحات صحفية: ‏"بريتني سبيرز، ضربتني وأنا نائم ذات مرة، كما أنها تسببت في تورم إحدى عيني، لعدة أيام بعد ضربها لي".

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ونشر موقع tmz الأمريكي، صورا لسام أصغري، وهو يتجول في شوارع لوس أنجلوس، وتظهر على يده علامة زرقاء ضخمة.

بريتني سبيرز تلجأ لمحامية طلاق شهيرة حفاظا على أموالها

لجأت المغنية بريتني سبيرز، لمحامية الطلاق البارزة في هوليوود، لورا واسر، والمحامي الذي ساعدها في إنهاء وصايتها، ماثيو روزنجارت، لمساعدتها في الحفاظ على أموالها، بعد تقدم  سام أصغري بطلب رسمي للطلاق.

سام أصغري يهدد بفضح بريتني سبيرز

وذكر تقرير لموقع pagesix، أن عارض الأزياء الإيراني سام أصغري هدد بالإفراج عن معلومات "محرجة للغاية"، حول بريتني سبيرز، إذا لم يتم إعادة التفاوض على نسبة الأموال التي سيحصل عليها، من خلال اتفاق طلاقهما، وهو ما اعتبرته بريتني نوعا من الابتزاز المادي.

 

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انفصال بريتني سبيرز وسام أصغري

وكشف تقرير لموقع TMZ الأمريكي، أن المغنية الشهيرة انفصلت عن زوجها سام أصغري، وأن الثنائي في طريقهما إلى الطلاق.

وذكر موقع TMZ، أن  بريتني سبيرز وزوجها سام أصغري، خاضا جدالًا قويًّا منذ أسبوع، اتهم فيه سام بريتني بالخيانة، ليغادر منزلهم بعد ذلك، ليعيش الآن في مكان خاص به بمفرده، بعد تركه لمنزل الزوجية. 

زواج بريتني سبيرز ووسام أصغري

وتزوج الثنائي بريتني سبيرز وسام أصغري، في العام الماضي وتحديدا ١٠ يونيو، وذلك بعد مرور 9 أشهر على إعلان خطوبتهما، و١٢ عاما على بداية علاقتهم العاطفية، وحضر الحفل عدد صغير من أصدقاء الثنائي وأقاربهم.

وشهد حفل الزفاف واقعة مؤسفة وهي اقتحام طليقها لحفل الزفاف بنية إفساده، ويبدو أن تلك هي حياة بيرتني سبيرز التي دائما ما تطاردها المشاكل والأزمات وجعلت حياتها أشبه بالجحيم ولعبت دورا رئيسيا في تأخير مهنتها ومستقبلها.

وفاة جنين بريتني سبيرز ووسام أصغري

وشهدت علاقة بريتني ووسام حادثة مؤسفة، بعد أن أعلنت بريتني سبيرز في مايو ٢٠٢٢، عن وفاة جنينها بالرحم، وذلك عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقالت بريتني"لقد خسرنا طفلنا المعجزة.. حزننا كبير جدًّا.. نشكركم على جميع تعازيكم.. نحن في وقت عصيب ونحتاج إلى الخصوصية".

وأعلنت بريتني سبيرز في شهر أبريل ٢٠٢٢، عن حملها من خطيبها عارض الأزياء الإيراني سام أصغر، وحيث كان هذا الطفل هو الثالث لبريتني سبيرز والأول لسام أصغري.

بداية علاقة بريتني سبيرز ووسام أصغري

والتقت نجمة البوب الشهيرة،  عارض الأزياء الإيراني سام أصغري، لأول مرة، خلال كواليس تصوير أغنيتها سلمبر بارتي، عام 2016،عندما ظهر في مقطع الفيديو الخاص بها كموديل، لتنشأ بينهما قصة حب، استمرت لـ ١٣ عاما، لتنتهي بتقدم سام لطلب الطلاق من بريتني.

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