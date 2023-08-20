الاستقالة الجماعية تتصدر تويتر بعد رحيل مجلس الزمالك، ومتابعون: حان وقت الإصلاح

استقالة جماعية، تصدرت الاستقالة الجماعية التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك موقع التدوينات القصيرة، " تويتر".

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج يحمل عنوان " الاستقالة الجماعية"



وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الهشتاج حيث كتب أحدهم قائلا: "أشرف صبحي هيجيب لجنة تدير سواء لبيب أو غيره وطبعا الباقي معروف، الوزارة هتصرف على الزمالك وتسد ديونه زي ما عملو قبل كدا مع لجنة لبيب والاحتواء هيكون علني في كل حاجة".

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وعلق آخر، قائلا: "بعد الاستقالة الجماعية، رشح شخصية زملكاوية تتمناها رئيسًا للزمالك".



وأكد آخر، قائلا: "جايز لحظة الاستقالة الجماعية دى اتاخرت كتير جدا وضاع وقت كتير جدا لكن دي النهاية الحتمية لشوية الفشلة المرتزقة السماسرة المحسوبين علينا زملكاوية، مبروووك ومليون مبروك لكل زملكاوي حر، مبروك لكل زملكاوي حر في الوطن العربي والعالم على الاستقالة دي، حان وقت الإصلاح حان الوقت للزمالك".

كما غرد متابع:" بعد الاستقالة الجماعية لمجلس الزمالك كل الناس بتسأل عن مصير زيزو أنا بقى عاوزة أسأل عن مصير القرض أبو 300 مليون ".



استقالة جماعية



أعلن مجلس إدارة الزمالك استقالته بالكامل، وذلك بسبب الضغوطات التي يتعرض لها النادي في الفترة الأخيرة.

وحصلت فيتو على صورة من الاستقالة الجماعية المقدمة لـ وزارة الشباب والرياضة والتي مضى عليها كافة الأعضاء بخلاف جمال عبد الحميد.



ومن ناحيته كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات من على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى أن الوزارة لم يصلها أي شيء حتى الآن بخصوص استقالة مجلس الزمالك.

وأضاف المصدر أنه في حالة وصول الوزارة استقالة رسمية من مجلس الزمالك سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

وقال المصدر: "إعمالًا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي سوف يتم ترقب النادى وموقف أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم لمدة سبعة أيام وهى المهلة المحددة قانونًا للاستمرار أو سحب الاستقالة، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ اليوم لتقديم الاستقالة وتسلميها رسميًّا إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها ".



أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس إدارة الزمالك

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته في بيان رسمي.

وجاء على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين

السيدات عضوات الجمعية العمومية المحترمات

السادة جماهير نادي الزمالك العظيمة

كل الحب والاحترام لكم جميعًا

لقد شرفت بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك منذ سنوات وكانت البداية مع أستاذي الدكتور كمال درويش

ثم تشرفت بعضوية مجلس إدارة هذا النادي العريق طوال عشر سنوات تقريبًا، وكنت الابن المخلص الوفي للزمالك أعضاء وجماهير

وفي ظروف في منتهي الصعوبة لم يتعرض لها نادي في التاريخ من حجز على أرصدته في البنوك وبسبب هذا الحجز تم شل الحركة المالية للنادي مما أدى إلى إيقاف القيد ولقد اعتذر السيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مضحيا بالكرسي في سبيل أن يقوم من حجز علي أموال النادي أن يرفع هذه الحجوزات لكي يستطيع النادي التنفس وفك القيد والتعاقد مع لاعبين في جميع الألعاب الرياضية في النادي وعلى رأسهم فريق كرة القدم سواء تجديد التعاقدات مع بعض اللاعبين القدامى او لاعبين جدد لحصد البطولات وإسعاد ملايين الجماهير.