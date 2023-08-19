السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

طائرات صينية، فيتو
طائرات صينية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن الصين أرسلت طائرات مقاتلة قامت باختراق المجال الجوي لتايبية.


طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان 


وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في بيانها، أنه تم رصد 42 عملية توغل لطائرات عسكرية صينية في منطقة الدفاع الجوي منذ أن أعلنت الصين بدء التدريبات العسكرية. 
وأضافت وزارة الدفاع التايوانية، أنها "رصدت على التوالي 42" توغلا، بالإضافة إلى ثماني سفن صينية شاركت أيضا في المناورات".
وأفادت وكالة فرانس بريس، أن الصين أرسلت سفنا بحرية ومجموعة كبيرة من الطائرات المقاتلة باتجاه الدولة الجزيرة، لمواصلة ضغطها العسكري على الجزيرة.

Advertisements

وتدعي الصين أن تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي هي أراضيها الخاصة بها، وقد أرسلت بانتظام رحلات جوية نحو الجزيرة ردًا على الأنشطة السياسية للجزيرة. في العام الماضي، أرسلت أيضًا سفنًا بحرية، بالإضافة إلى مركبات بدون طيار للدوران حول المياه بالقرب من الجزيرة.


وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل 33 طائرة حربية، و6 سفن تابعة للبحرية في الفترة ما بين الساعة السادسة من صباح الأربعاء إلى السادسة من صباح الخميس، حيث حلقت الطائرات المقاتلة من طراز جيه -10 وجيه -16 عبر خط الوسط وإلى الجنوب الغربي من تايوان.

وقالت الوزارة في بيان سابق يوم الأربعاء، إن الجيش التايواني تعقب خمس سفن أثناء إبحارها بالتنسيق مع رحلات الطائرات المقاتلة، كما استخدمت أنظمة صواريخ أرضية لتتبع الطائرات، حيث عبرت 10 منها خط الوسط لمضيق تايوان، وهو حدود غير رسمية اعتُبرت منطقة عازلة بين الجزيرة والبر الرئيسي.

وردًا على الضغط العسكري الصيني المتصاعد، تشتري تايوان أسلحة وطائرات مقاتلة لتعزيز دفاعاتها، ففي يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة بيع بقيمة 345 مليون دولار لتايوان تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة وقدرات استخباراتية ومراقبة وأسلحة نارية وصواريخ.
 

txt

بكين تندد بزيارة نائب رئيسة تايوان للولايات المتحدة

txt

الصين ترسل سفنًا وطائرات مقاتلة نحو تايوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تايوان وزارة الدفاع في تايوان المجال الجوى لتايوان طائرات صينية الدفاع الجوى

مواد متعلقة

بكين تندد بزيارة نائب رئيسة تايوان للولايات المتحدة

الصين ترسل سفنًا وطائرات مقاتلة نحو تايوان

25 طائرة و5 سفن حربية، الصين تستفز تايوان من جديد

تايوان تجري تدريبات عسكرية لمحاكاة التعامل مع هجوم

الأكثر قراءة

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

أسعار السمك البلطي في الأسواق، 160 جنيهًا أعلى سعر للكيلو بلطي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19 أغسطس 2023

الجرعة المنشطة، الصحة تنصح هؤلاء بتناول تطعيم كورونا للحماية من متحور Eg.5

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

أسعار الأسمنت اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

سقوط سائح سعودي من الطابق السادس بأحد فنادق مدينة كان الفرنسية (فيديو)

هروب المصلين والإمام أثناء خطبة الجمعة بأحد مساجد واشنطن بعد بلاغ بوجود قنبلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

السكك الحديد تعتذر للركاب عن تأخيرات القطارات

أسعار الأسمنت اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق

أسعار الجبس اليوم السبت 19-8-2023 في السوق المصري

أسعار العدس اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع بورنموث.. وانطلاق الدوري الإيطالي والألماني

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية