الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الصين ترسل سفنًا وطائرات مقاتلة نحو تايوان

طائرات مقاتله،فيتو
طائرات مقاتله،فيتو

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أن الصين أرسلت سفنا بحرية ومجموعة كبيرة من الطائرات المقاتلة باتجاه الدولة الجزيرة، لمواصلة ضغطها العسكري على الجزيرة.

وتدعي الصين أن تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي هي أراضيها الخاصة بها، وقد أرسلت بانتظام رحلات جوية نحو الجزيرة ردًا على الأنشطة السياسية للجزيرة. في العام الماضي، أرسلت أيضًا سفنًا بحرية، بالإضافة إلى مركبات بدون طيار للدوران حول المياه بالقرب من الجزيرة.

Advertisements

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل 33 طائرة حربية، و6 سفن تابعة للبحرية في الفترة ما بين الساعة السادسة من صباح الأربعاء إلى السادسة من صباح الخميس، حيث حلقت الطائرات المقاتلة من طراز جيه -10 وجيه -16 عبر خط الوسط وإلى الجنوب الغربي من تايوان.

وقالت الوزارة في بيان سابق يوم الأربعاء، إن الجيش التايواني تعقب خمس سفن أثناء إبحارها بالتنسيق مع رحلات الطائرات المقاتلة، كما استخدمت أنظمة صواريخ أرضية لتتبع الطائرات، حيث عبرت 10 منها خط الوسط لمضيق تايوان، وهو حدود غير رسمية اعتُبرت منطقة عازلة بين الجزيرة والبر الرئيسي.

وردًا على الضغط العسكري الصيني المتصاعد، تشتري تايوان أسلحة وطائرات مقاتلة لتعزيز دفاعاتها، ففي يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة بيع بقيمة 345 مليون دولار لتايوان تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة وقدرات استخباراتية ومراقبة وأسلحة نارية وصواريخ.

25 طائرة و5 سفن حربية، الصين تستفز تايوان من جديد

بايدن يجر شكل الصين مجددا ويعلن عن زيارة مرتقبة لـ فيتنام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيش التايواني الحكم الصين الولايات المتحدة جيش التحرير الشعبي الصيني طائرات مقاتلة وزارة الدفاع التايوانية الطائرات المقاتلة

مواد متعلقة

25 طائرة و5 سفن حربية، الصين تستفز تايوان من جديد

بايدن يجر شكل الصين مجددا ويعلن عن زيارة مرتقبة لـ فيتنام

مدير المركز الروسي للدراسات: الصين كلمة السر في اختيار جدة لمؤتمر السلام حول الأزمة أوكرانيا، وتكرار الحدث خطة أمريكية للترويج لصيغة زيلينسكي للسلام

الصين تشارك في محادثات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الأكثر قراءة

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

تنسيق كلية الصيدلة 2023 في الجامعات الحكومية، بشرى لمن فاتته كلية الطب

الأهلي، هل تدخل مرتجى وغالي في رحيل عبد الحفيظ

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

رد قاس من نجيب ساويرس لمتابع شن هجوما على صلاح ومحمد رمضان

حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 100 جنيه في سوق العبور

أخبار مصر: آخر كلام عن انتهاء أزمة السجائر، مرتضى يهاجم شيكابالا مجددا، ساويرس يثور بسبب صلاح، رسالة شعبة الذهب للمصريين

Advertisements

منوعات

المزيد

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 100 جنيه في سوق العبور

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أم كلثوم خطفت منها أشهر أغانيها.. وطاردتها شائعات الزواج بإسماعيل ياسين.. محطات من حياة ثريا حلمي (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وتحسن الحالة النفسية

معناها من الله ولفظها من الرسول، من كنوز الأحاديث القدسية الصحيحة

على الله الجمال خطيبا للجمعة بمسجد السيدة نفيسة

المزيد
الجريدة الرسمية