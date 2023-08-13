بكين تندد بزيارة نائب رئيسة تايوان للولايات المتحدة

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، على زيارة نائب رئيسة تايوان وليام لاي للولايات المتحدة، ونددت بها، واصفة إياه بأنه انفصالي و"مثير للمشاكل طوال الوقت".

وذكرت الوزارة في بيان بعد وقت قصير من وصول لاي إلى نيويورك في طريقه إلى باراجواي، أن الصين تتابع الموقف عن كثب، وستتخذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

زيارة سياسي ياباني إلى تايوان

من جانب آخر، وفي وقت سابق، قدّمت الصين احتجاجات رسمية جادة لليابان، وأدانت بشدة زيارة سياسي ياباني "معين" إلى تايوان، وتصريحاته غير المسؤولة التي سعت إلى إثارة التوترات عبر المضيق، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء الماضي.

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وأوضحت تقارير أن نائب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ورئيس الوزراء الياباني السابق تارو آسو، زار تايوان، حيث التقى تساي إنج-ون ووليام لاي وآخرين، وألقى كلمة قال فيها إنه ينبغي ألا تكون هناك حرب في المنطقة، منها مضيق تايوان، ودعا فيها إلى اتخاذ وضع ردع قوي و"استعداد للقتال".

تصريحات غير مسئولة

وردًا على ذلك، قال المتحدث إنه على الرغم من معارضة الصين القوية، زار سياسي ياباني "معين" تايوان، وأدلى بتصريحات غير مسئولة سعت إلى إثارة التوترات عبر المضيق، وإذكاء روح العداء والمواجهة، والتدخل الفج في الشئون الداخلية للصين.

وقال: "هذا ينتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة وروح الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، ويتجاهل الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية".

وأشار إلى أن "الصين قدمت احتجاجات رسمية جادة لليابان وأدانت ذلك بشدة".

وأشار المتحدث إلى أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين وأن مسألة تايوان شأن داخلي للصين بالكامل ولا يحتمل أي تدخل خارجي.

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