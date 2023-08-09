25 طائرة و5 سفن حربية، الصين تستفز تايوان من جديد

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأربعاء إن عشر طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة، برفقة خمس سفن حربية صينية تشارك في دوريات «الاستعداد القتالي»، في ثاني توغل من نوعه هذا الأسبوع.

واشتكت تايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها، مرارا من قيام بكين بأنشطة عسكرية بالقرب منها على مدى السنوات الثلاث الماضية. وتكثف الصين ضغوطها في محاولة لإجبار الجزيرة على قبول السيادة عليها.

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25 طائرة صينية تشارك في عمليات في البحر

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت من الساعة 01.00 بتوقيت غرينتش إجمالي 25 طائرة صينية تشارك في عمليات في البحر، من بينها مقاتلات جيه-10 وجيه-16 بالإضافة إلى قاذفات إتش-6.

وأضافت الوزارة أن عشرا من بين هذه الطائرات إما عبرت الخط الذي يقسم مضيق تايوان وكان في السابق بمثابة حاجز غير رسمي بين الجانبين، أو دخلت الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

دوريات «الاستعداد القتالي» الصينية

وتابعت أن هذه الطائرات تعمل بالتنسيق مع خمس سفن حربية صينية تشارك في دوريات «الاستعداد القتالي».



وذكرت أن الجيش التايواني أرسل سفنا وطائرات لمراقبة الوضع.

ومنطقة تحديد الدفاع الجوي هي منطقة واسعة تراقبها تايوان وتقوم بدوريات فيها لمنح قواتها مزيدا من الوقت للرد على التهديدات. ولم تدخل الطائرات الصينية المجال الجوي لتايوان.

ورصدت تايوان يوم الأحد مستوى مماثلا من النشاط للطائرات والسفن الحربية الصينية بالقرب منها.

مناورات الجيش الصيني حول تايوان

يشار إلي أن الجيش الصيني أجري في أبريل الماضي تدريبات عسكرية كبيرة حول تايوان شملت محاكاة لهجوم عسكري على مواقع استراتيجية في الجزيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان صادر عنها آنذاك، أن 71 مقاتلة صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان.

وأوردت شبكة "سي سي تي في" الرسمية أن "التدريبات ركزت على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي والإعلام لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل لتايوان".

وأوضحت الشبكة أن التدريبات جرت بمشاركة مدمرات وزوارق سريعة قاذفة للصواريخ ومقاتلات وطائرات تموين وأجهزة تشويش.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع في تايوان إن 42 طائرة عسكرية صينية وثماني سفن عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان، مضيفة أنها تندد بمثل هذه الإجراءات "غير الرشيدة وستدافع عن أمنها الوطني بجاهزية قتالية صلبة".

وأردفت أن التدريبات العسكرية الصينية تهدد "الاستقرار والأمن" في المنطقة، مشيرة إلى أن بكين "استخدمت زيارة الرئيسة تساي للولايات المتحدة ذريعة لإجراء تدريبات عسكرية تقوض بشكل خطر السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".