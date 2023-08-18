أخبار مصر.. تعليمات مهمة للتعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية.. الصحة تكشف آخر تطورات متحور 5.EG الجديد

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

4 تعليمات مهمة للتعامل مع البابل شيت بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة قبل انطلاقها غدا

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 4 تعليمات مهمة للتعامل مع ورقة امتحان البابل شيت لطلاب الصف الثالث الثانوي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني غدا السبت الموافق 19 أغسطس.

الصحة تكشف آخر تطورات انتشار متحور 5.EG الجديد

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن الوضع الحالي لحالات الإصابة بمتحور 5.EG الجديد حول العالم خلال آخر 28 يوما.

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لطلاب المرحلة الثانية 2023، قائمة بالجامعات الأهلية المعتمدة في مصر

تنسيق المرحلة الثانية 2023، قرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

خدمات جديدة تقدمها هيئة السكك الحديدية لكبار السن وذوي الهمم

السكك الحديدية، تقدم الهيئة القومية للسكك الحديدية عددا من الخدمات المجانية لكبار السن فوق 75 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الهمم وبعض فئات المجتمع، منها إتاحة الركوب مجانا وكذلك الركوب بنصف ثمن التذكرة.

محظورات داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

تنطلق غدا السبت الموافق 19 أغسطس 2023، امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

10 مزايا يحصل عليها الطالب من الالتحاق بالكلية المصرية للطيران

أعلنت الكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عن قبول دفعة جديدة من طلبة الثانوي (عام / أزهرى /دبلومة امريكية/ IG) والثانوية المعادلة العربية والأجنبية للعام الأكاديمي 2023/2024 لمن يرغب فى تعلم الطيران المدنى داخل مصر من البداية حتى الحصول على 3 إجازات معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو).

بعد تأجيل زيادتها للعام المقبل، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

أسعار شرائح الكهرباء، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا.

محافظة القاهرة تبدأ في إزالة عقار مصر القديمة المائل (صور)

بدأت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع أجهزة حى مصر القديمة برئاسة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة في إزالة عقار القاهرة المائل، العقار رقم 6 حاره المنفى من الكورنيش، وذلك بعد صدور قرار الإزالة لخطورته الداهمة نظرا لوجود ميل به مما يهدد حياة قاطني العقار.

كارجاس تطلق خدمة متنقلة لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

أطلقت شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس" خدمة جديدة متنقلة لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع شركة مطار القاهرة لخدمات الركاب Caps Auto.

بعد ظهور متحور EG5 لفيروس كورونا، حقيقة تأجيل الدراسة 2024

تسبب إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا ويسمى إيريس او EG5 في رعب وخوف لدى الجميع من عودة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ووقوع وفيات بسبب الفيروس.

قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 وشروط التحويل بين الكليات

يواصل موقع تنسيق الجامعات 2023 استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة في التسجيل في المرحلة الثانية من التنسيق 2023، ويتساءل عدد من الطلاب عن موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب، وقواعد وشروط التقديم.

وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي تطورات ملفات التعاون بين البلدين في القطاع الصحي

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة بشقيقه السعودي الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي، لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندية.

توجيه عاجل من الإمام الأكبر قبل إنطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية غدا

تنطلق غدا السبت أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بقسميها العلمي والأدبي، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/ 8/ 2023.

الأرصاد: سيول وسحب بمرتفعات سانت كاترين لهذا السبب

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار فرص تكون السحب علي مرتفعات كاترين بسبب الطبيعة الجغرافية، وقد تتساقط الأمطار هناك، كما تتشكل السيول في الأودية والمناطق التي تسمح بذلك، كما تظل الأجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء.

السياحة والآثار تشارك في مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو، الذي تنظمه محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة وغدًا السبت.