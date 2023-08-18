أعلنت الكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عن قبول دفعة جديدة من طلبة الثانوي (عام / أزهرى /دبلومة امريكية/ IG) والثانوية المعادلة العربية والأجنبية للعام الأكاديمي 2023/2024 لمن يرغب فى تعلم الطيران المدنى داخل مصر من البداية حتى الحصول على 3 إجازات معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو).

وهناك 10 مزايا يحصل عليها الطالب من الالتحاق بالكلية المصرية للطيران:

هل الأكاديمية حكومية أم خاصة

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الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى المصرى، وهى الوحيدة فى مصر الحاصلة على اعتماد سلطة الطيران المدني المصري .



ما الإجازات التى سوف أحصل عليها بعد التخرج من الأكاديمية ؟



*١-إجازة طيار خاص Private Pilot license (PPL)

*٢-أهلية طيران بالعدادات Instrument Rating(IR)

٣-إجازة طيار تجاري Commercial Pilot License (CPL)



٣-هل الرخصة التى سوف أحصل عليها معتمدة دوليًا ؟ومن أى جهة؟

الرخصة معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدنى( الايكاو)



٤-هل أحتاج لمعادلة الرخصة من سلطة الطيران المدنى المصري كباقى الأكاديميات الأخرى التى تقوم بالتدريب على الطيران خارج مصر ؟

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران هى الوحيدة فى مصر الحاصلة على اعتماد سلطة الطيران المدني المصري لذلك لا تحتاج الى معادلة



تعلم الطيران



٥- أين يقع مقر الأكاديمية ؟هل يوجد مطار بمصر للتدريب العملى؟

مقر الأكاديمية مطار أكتوبر طريق الواحات، يتم التدريب داخل ٣ مطارات داخل مصر وهي (مطار أكتوبر/ مطار الطور / مطار أسيوط)



٦-هل الدراسة داخل مصر أم خارج مصر كباقى الأكاديميات الأخرى؟

الدراسة بالكامل(النظرى والعملى) داخل مصر.



٧-ما الرخصة / الشهادة التى سوف أحصل عليها بعد التخرج؟

يحصل الخريج على رخصة معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدنى( الإيكاو ) ومعتمدة من سلطة الطيران المدني المصري وشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تعادل المؤهل العالى



٨-أنا أجنبى(غير مصرى) هل متاح لى الالتحاق بالكلية المصرية للطيران ؟

التقديم متاح لكل الجنسيات



٩-هل التقديم متاح للإناث أيضا؟

التقديم متاح للجنسين



١٠-انا غير متفرغ ولكن أرغب فى تعلم الطيران،هل أستطيع دراسة الطيران بجانب عملى / دراستى فى كلية أخرى ؟

متاح أكثر من نظام للدراسة، لتناسب ظروف ووقت وإمكانيات كل شخص



١١-ما هى المميزات التى سأحصل عليها عند التحاقى بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران / وزارة الطيران المدنى المصرى ولا توجد بالأكاديميات الأخرى؟

إعفاء خريج الأكاديمية من تكلفة معادلة رخصة الطيار التجاري من سلطة الطيران المدنى (تكلفتها حوالى عشرة آلاف دولار)



حصريا ولأول يتم عمل تخفيض 50% لخريجى الأكاديمية على تايب ريتنج Type Rating فرقة ايرباص ٣٢٠ (Airbus 320 ) وذلك بالتنسيق مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب (تحسب لخريج الأكاديمية ب12600 دولار بدلًا من 25 الف دولار)



يتم التدريب على طائرات حديثة متضمنة طيارات متعددة المحركات Multi Engine(ME) وهذا ليس له وجود خارج مصر وعلى يد معلمي طيران ذوى خبرة 20 عاما.

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