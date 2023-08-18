الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الصحة تكشف آخر تطورات انتشار متحور 5.EG الجديد

فيروس كورونا، فيتو
فيروس كورونا، فيتو

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن الوضع الحالي لحالات الإصابة بمتحور 5.EG الجديد حول العالم خلال آخر 28 يوما.

وقال إن 4 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية أبلغت عن وجود انخفاض في أعداد الحالات والوفيات وأبلغ إقليم غرب المحيط الهادى عن زيادة في الحالات المصابة وانخفاض في الوفيات.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار أنه لا تزال الأعراض المبلغ عنها نتيجة الإصابة بالمتحور هي أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ولا تشكل زيادة في شدة المرض ولا تسبب تهديد للحياة.

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وأكد أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بمتحور 5. EG الجديد داخل مصر حتى الآن.

 

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تراقب حاليًا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5) بجانب 6 متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه على المستوى العالمي، لا يزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا.

أوضحت أنه تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.

المتحور EG.5، إنه أحد  السلالات  الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 

أوضحت الصحة العالمية أن المتحور (EG.5) إنه إحدى السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث إنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية.

أكدت  أنه حتى 7 أغسطس 2023، تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

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أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال  منخفضًا مثل XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، وذلك طبقًا للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.

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