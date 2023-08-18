الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بعد ظهور متحور EG5 لفيروس كورونا، حقيقة تأجيل الدراسة 2024

تأجيل الدراسة 2024
تأجيل الدراسة 2024

تسبب إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا ويسمى إيريس او EG5 في رعب وخوف لدى الجميع من عودة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ووقوع وفيات بسبب الفيروس.

تأجيل الدراسة 2024 بسبب متحور EG5

وبعد الحديث عن متحور EG5، سادت حالة القلق والخوف لدى أولياء الأمور خوفا من انتشار متحور EG5 بمصر خلال العام الدراسي الجديد 2024.

متحور EG5 

وسادت حالة من الجدل بين أولياء الامور علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امكانية تأجيل الدراسة 2024 في حال انتشار متحور  EG5 في مصر.

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وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم حتى الآن صدور أي قرار رسمي بشأن  تأجيل الدراسة 2024، خاصة أنه لم يتم الإعلان عن ظهور المتحور رسميا في مصر، موضحا أن من يحق له صدور مثل تلك القرارات هي لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.
 

ومن جانبها كشفت منظمة الصحة العالمية أنه حتى الآن لا يوجد خطورة من متحور كورونا الجديد وما زال يصنف بمتحور منخفض الخطورة ويتشابه مع متحور اوميكرون من حيث الأعراض ولا يسبب شدة في الأعراض.

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أن أعراض الإصابة بنزلات البرد العادية تتشابه مع أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن تحورات فيروس كورونا المستمرة حولت فيروس كورونا إلى إصابة شبيهة بنزلة البرد.

التعامل مع أى نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع أى نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا، مؤكدا أن ٩٠% من حالات الإصابة بفيروس كورونا أصبحت حالات بسيطة.

وقال استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إنه لا يوجد اختلاف بين أعراض جميع متحورات فيروس كورونا ومنهم المتحور الجديد Eg.5.

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وكشف استشاري الحساسية والمناعة، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 وهم كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وهم أكثر عرضة للمضاعفات.

 

فيروس كورونا

 الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن الشباب يمكن أن يتعرضون للإصابة بمتحور كورونا الجديد إلا أن أعراضهم تكون بسيطة ويمكن علاجها بأدوية البرد التقليدية بينما الفئات الأكثر خطورة عليهم اتباع الإجراءات الاحترازية لأن المرض يمكن أن يسبب مضاعفات لهم.

 

 

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العام الدراسي الجديد أوميكرون متحور فيروس كورونا وزارة التربية والتعليم متحور EG5

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