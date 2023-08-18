الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

محافظة القاهرة تبدأ في إزالة عقار مصر القديمة المائل (صور)

عقار القاهرة المائل،فيتو
عقار القاهرة المائل،فيتو

بدأت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع أجهزة حى مصر القديمة برئاسة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة في إزالة عقار القاهرة المائل،  العقار  رقم 6 حاره المنفى من الكورنيش، وذلك بعد صدور قرار الإزالة لخطورته الداهمة  نظرا لوجود ميل به مما يهدد حياة قاطني العقار.


وأكد اللواء أيمن السعيد أنه تم الانتهاء من إزالة الطابق العاشر وجارى استمرار الإزالة حتى سطح الأرض.

وكانت قد أخلت أجهزة الحى  العقار أمس من السكان ومتعلقاتهم الشخصية، كما تم الانتهاء من حصر السكان وإرسال أوراقهم لإدارة التسكين بالمحافظة تمهيدا لتعويضهم  بوحدات سكنية بديلة.

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وقال السعيد إنه تم معاينة العقار من قبل لجنة هندسية ثلاثية لإعداد تقرير بمدى سلامته الإنشائية، وتمت التوصية بالإزالة.


وأشار السعيد إلى أنه تم معاينة العقارات المجاورة من أجل معرفة مدى تأثرها بالميل.

أخلت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع أجهزة حى مصر القديمة برئاسة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة العقار  رقم 6 حاره المنفى من الكورنيش، وذلك لخطورته الداهمة  بسبب وجود ميل به مما يهدد حياة قاطنى العقار.

وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه من ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة بناء، هو استخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، حيث الاشتراطات البنائية.

وتنشر “فيتو” الإجراءات المطلوبة للحصول على البيان:

1_ ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2_ تقديم المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.

3_ تسديد رسوم المعاينة.

4_ بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة برفض الطلب إن وجدت مخالفة، أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

 

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