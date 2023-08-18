الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

كارجاس تطلق خدمة متنقلة لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

كارجاس تطلق خدمة
كارجاس تطلق خدمة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، فيتو

أطلقت  شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس" خدمة جديدة متنقلة لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع شركة مطار القاهرة لخدمات الركاب Caps Auto.

ويأتي ذلك فى إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لإيجاد حلول مبتكرة تدعم المشروع القومى للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
 

"كارجاس" تطلق خدمة  متنقلة لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي


يأتى ذلك تنفيذًا لسياسة الشركة بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للعملاء والتأكيد على التعاون المثمر والمستمر مع شركاء النجاح بهدف تعزيز نشاط الشركة والانتشار وتوسيع نطاق الخدمات على مستوى الجمهورية.

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وقد تم تجهيز السيارات بكافة المعدات اللازمة للتحويل والصيانة ويقوم بالعمل فريق يتمتع بالخبرة والكفاءة ليقدم الخدمة فى أماكن تواجد العميل حيث يتم تقديم خدمة تحويل السيارات والصيانة للشركات والمؤسسات فى المقرات التابعة لها وذلك من خلال خدمة الحجز المسبق على الرقم المختصر 15844.

وفي سياق متصل افتتحت شركة بتروتريد  مقر فرعها الجديد بالشروق بحضور قيادات الشركة 
يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس طارق الملا للتسهيل على عملاء الغاز الطبيعي لتحصيل مستحقات هيئة البترول من مسحوبات الغاز.

ويخدم الفرع الجديد ١٠٠ ألف عميل بمناطق بدر والشروق وطلائع الشروق ومدينتي وستيلا مصر الجديدة والعاصمة الإدارية.

ويُقدِّم الفرع كافة الخدمات التي يحتاجها عملاء الشركة معتمدا على تقنيات التحول الرقمي التي اعتمدتها الشركة ضمن مشروعها ”بتروتريد الرقمية”، فيمكن للعملاء من خلال الفرع الجديد دفع قيمة استهلاك وحداتهم وذويهم على مستوى الجمهورية، وكذلك تسجيل قراءات العداد الميكانيكي ـ أو شحن كارت العداد مُسبق الدَّفع علاوة على خدمة الاستعلام وحل الشكاوى وتحديث البيانات.

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"معلومات الوزراء" يستعرض أحدث تقارير المنظمات الدولية بشأن اتجاهات سوق الغاز الطبيعي عالميًا

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