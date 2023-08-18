السياحة والآثار تشارك في مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو، الذي تنظمه محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة وغدًا السبت.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الفعاليات المختلفة التي تُقام بمصر للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز التنوع الذي يتمتع به.

مهرجان المانجو

وحضر حفل افتتاح المهرجان، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وعدد من ممثلي عدد من سفارات الدول الأجنبية بالقاهرة.

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ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الهيئة في هذا المهرجان تأتي في إطار الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إلقاء الضوء علي تنوع المنتج السياحي المصري وإبراز مصر كوجهة سياحية مفعمة بالحياة.

التعريف بالمقومات السياحية

وأضاف أن هذا المهرجان يعد فرصة للتعريف بالمقومات السياحية التي تتميز بها محافظة الإسماعيلية وأبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها.

وأشارت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أنه في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من هذه الفعالية في الترويج للمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها محافظة الإسماعيلية فقد قامت الهيئة بتنظيم زيارة تعريفية لمجموعة من المؤثرين المصريين ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى زيارة مزارع المانجو بالمحافظة وحضور فعاليات المهرجان.

كما أوضحت أن فعاليات حفل الافتتاح تضمنت تقديم عدد من الفقرات الفنية من الفلكور الشعبي، بالإضافة إلى القيام بجولة داخل معرض لمنتجات المانجو.



وشاركت وزارة السياحة والآثار في رعاية مباراة نهائي كأس السوبر الألماني بين بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ وبطل كأس ألمانيا لايبزيغ على استاد بايرن ميونخ بحضور أكثر من ٧٥ ألف مشجع.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها وعلى رأسها السوق الألماني الذي يعد من أهم الأسواق الأوروبية.



رعاية مباراة كأس السوبر الألماني

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الوزارة لهذه المباراة تأتي في إطار حرصها على استغلال الأحداث والفعاليات التي تحظى بتغطية إعلامية وحضور جماهيري كبير للترويج للمقصد السياحي المصري، وعلى رأسها الأحداث الرياضية وخاصة كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا.

وأشار إلى أنه استغلالًا لهذا الحدث الهام، فقد تم الترويج للمقصد السياحي المصري خلال المباراة حيث تم وضع شعار مصر على جميع الشاشات الإلكترونية الموجود في الملعب المضيف للمباراة بالإضافة إلى إعلان عن المقومات السياحية المتنوعة بمصر لمدة 20 ثانية أثناء المباراة على قناة سات 1 والتي يشاهدها أكثر من 3.5 مليون مشاهد.