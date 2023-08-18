قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 وشروط التحويل بين الكليات

يواصل موقع تنسيق الجامعات 2023 استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة في التسجيل في المرحلة الثانية من التنسيق 2023، ويتساءل عدد من الطلاب عن موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب، وقواعد وشروط التقديم.

مو عد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2023



وعقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط، ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

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قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:

أولًا: تحويل إلى كلية غير مناظرة:

1- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلي:

2- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب).

3- شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (العلوم {رياضة} - الآداب – التجارة... إلخ) في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

ثانيًا: تحويل إلى كلية مناظرة:

-يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ) وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ)، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى خمسة كليات للهندسة (القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا) والحد الأدنى للقبول (392 و391 و390 و388 و387) درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه): فيتم مراعاة ما يلي:

الحالة الأولى:

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقًا لما يلي:

* إذا كان الطالب حاصلًا على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقًا لنظام (الانتظام).

* إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقًا لنظام (الانتساب الموجه).

الحالة الثانية:

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقًا لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقًا لنظام الانتظام.

- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقًا للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

· تعتبر كلية التخطيط العمرانى بالقاهرة من الكليات الفريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة.

· اعتبار كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان مناظرة لباقى كليات الهندسة للجامعات المصرية الأخرى فقط للطلاب المستجدين والمرشحين للفرقة الاعدادية ويتم القبول بها خارج التوزيع الجغرافى والاقليمى ويتم التحويل منها او العكس طبقا لقواعد التحويل المناظر.

· اعتبار كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس مناظرة لباقى كليات الطب بالجامعات المصرية ويتم القبول بها وفقا لقواعد التوزيع الجغرافى ويتم التحويل منها أو إليها لكليات الطب بالجامعات.

· طلاب مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية يتم تحويلهم إلى كليات جامعة الزقازيق كمنطقة جغرافية (أ) بالنسبة لهم.

تنسيق المرحلة الثانية 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ٢٧٠ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

270 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

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