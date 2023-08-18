خدمات جديدة تقدمها هيئة السكك الحديدية لكبار السن وذوي الهمم

السكك الحديدية، تقدم الهيئة القومية للسكك الحديدية عددا من الخدمات المجانية لكبار السن فوق 75 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الهمم وبعض فئات المجتمع، منها إتاحة الركوب مجانا وكذلك الركوب بنصف ثمن التذكرة.

وتأتي الخدمات كما يلي:

عربات وعجل متحرك.

توفير عربات صغيرة لنقل كبار السن من ساحة المحطة حتى القطار المقرر استقلاله.

بوابات إلكترونية مخصصة لكبار السن.

يتم تخصيص بوابات خاصة بكبار السن وذلك للتيسير عليهم.

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شباك خاص بكبار السن.

توفير منافذ بيع مخصصة لكبار السن للتيسير عليهم.



منح تذاكر سفر مخفضة لذوي الهمم:

-يتم صرف تذاكر لذوي الهمم والمرافق (إن وجد) بتخفيض 50% لكل منهم للقطارات المكيفة والقطارات الفاخرة والروسي المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي او المكاتب التابعة لها.

-يتم الحجز من خلال شبابيك التذاكر قبل استقلال القطار تفاديًا لدفع الأجرة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

- منح تصاريح سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم:

-تصرف الهيئة تصاريح السفر لمرضى الأورام السرطانية آليا ( كارت ذكي) مدون به بياناته وصورة المريض للحجز به بقطارات الدرجة الثانية المكيفة (الأسباني والفرنساوي) بين محطتي القيام والوصول الموضحة بالكارت الذكي والإيصال برحلة واحدة ذهاب وأخرى عودة فى اليوم.

منح اشتراكات مخفضة لمكفوفي البصر

-يتم استخراج اشتراكات لمكفوفي البصر ومرافقيهم بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة وغير المكيفة بموجب البطاقة الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الإجتماعي ويصرف لهم اشتراك واحد لهما ( كارت واحد) ويدون عليه اسم مرافقة، وأجرة المرافق نفس أجرة الكفيف.

تخفيف السكك الحديدية عن المواطنين

فى الوقت نفسه تقوم السكك الحديدية بدور كبير للتخفيف عن المواطنين خلال الفترة القادمة من خلال طرح تذاكر اشتراكات بأسعار مخفضة للعديد من الفئات منها تذاكر مخفضة واشتراكات لطلاب المدارس وغيرهم من الفئات الاخرى كما يلى:

مرضى السرطان مجانا تماما

ذوو الهمم تخفيض 50%



الطلاب تخفيض ودعم يصل إلى 80%



القوات المسلحة والشرطة تخفيض يصل إلى 80%



كبار السن فوق 70 عاما تخفيض يصل إلى 80%



المحاربون القدماء تخفيض يزيد على 80%



وكانت السكك الحديدية أعلنت عن صرف تذاكر القطارات لذوي الهمم والمرافق (إن وجد) بتخفيض 50% لكل منهم للقطارات المكيفة والقطارات الفاخرة والروسي المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها.