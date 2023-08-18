الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأرصاد: سيول وسحب بمرتفعات سانت كاترين لهذا السبب

سانت كاترين، فيتو
سانت كاترين، فيتو

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار فرص تكون السحب علي مرتفعات كاترين بسبب الطبيعة الجغرافية، وقد تتساقط الأمطار هناك، كما تتشكل السيول في الأودية والمناطق التي تسمح بذلك، كما تظل الأجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا  

 

حالة الطقس غدا السبت 19-8-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

 

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 


وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.


ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائيةالتى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية  وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة.

 

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