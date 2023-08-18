مقتل 27 شخصا من بينهم طفل في انفجار كبير بالدومينيكان

وقع انفجار في جمهورية الدومينيكان، اليوم الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 27 شخصا من بينهم طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر.

انفجار الدومينيكان يخلف عدد كبير من الضحايا

ومن جانبها قال مركز عمليات الطوارئ في جمهورية الدومينيكان إن الانفجار وقع في وسط مدينة سان كريستوبال بالقرب من سانتو دومينجو.

وأفادت صحيفة بريميرا اوروا الدومينكانية بأن فرق الإنقاذ عثرت على رفات العديد من القتلى وتوفي بعض المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في الساعات القليلة الماضية، بعد أن عثروا بالفعل على جميع الجثث التي تم الإبلاغ عن فقدها.

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ومن جانبه أكد رئيس فرق الإنقاذ COE، خوان مانويل منديز، أنه لم يتم الكشف عن هوية الجثث كلها حتى الآن، موضحا أن هذه الإجراءات قد تستغرق أيامًا، وعلينا انتظار المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي (Inacif) لإجراء اختبارات الحمض النووى، نظرًا لأن العديد من الجثث لا يمكن التعرف عليها بأي طريقة أخرى، مضيفا أن هناك ما مجموعه تسع شركات تضررت من الحدث وأربعة أخرى دمرت بالكامل.

ووجه رئيس جمهورية الدومينيكان الذي قام بجولة في المنطقة المتضررة بالحادث وشارك في قداس أقيم في سان كريستوبال في ذكرى القتلى وللتعافي العاجل للمصابين، بأن يتم يوم الخميس 17 أغسطس يوم حداد وطني مع سبب المأساة.

وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 50 شخصا أصيبوا في الانفجار الذي وقع الاثنين في مركز تسوق في سان كريستوبال، وهناك ما لا يقل عن 36 من المصابين لا يزالوا في المستشفيات.

وصرح منديز للصحفيين بأن أكثر من 500 مسعف ومسئول استجابوا للانفجار الذي دمر أربعة مبان وألحق أضرارا بتسعة أخرى، مشيرا الى أنه من بين الضحايا رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر توفي متأثرا بصدمة في الرأس وامرأة كانت تعمل في أحد البنوك، وفقا للسلطات.