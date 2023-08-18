انفجار شديد قرب الكرملين بعد اختراق مسيرة أوكرانية أجواء موسكو (فيديو)
الحرب الروسية الأوكرانية، سمع دوي انفجار شديد، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وسط العاصمة الروسية موسكو.
انفجار قرب حي موسكو سيتي التجاري
وقال شاهد من "رويترز"، إن "دوي الانفجار كان قويًّا وسمع قرب حي موسكو سيتي التجاري بالعاصمة الروسية.
ولم يتضح على الفور أسباب الانفجار، ولا الأضرار الناجمة عنه قبل أن تعلن موسكو إسقاط مسيرة حاولت مهاجمة العاصمة.
مسيَّرة تخترق أجواء موسكو
وفي وقت لاحق أعلن رئيس بلدية موسكو "إسقاط طائرة مسيرة في وسط المدينة".
وقال عمدة العاصمة الروسية، الجمعة، في قناته على تليجرام إن "أنظمة دفاع جوي أسقطت طائرة مسيرة في وسط موسكو".
ولفت إلى أن "الحطام سقط على مساحة كبيرة في في منطقة مركز إكسبو".
وأضاف أن ذلك "لم يلحق أضرارا جسيمة بالمبنى".
ورغم أن موسكو لم تربط بين دوي الانفجار الذي صدر وعملية إسقاط المسيرة، فإن وزارة الدفاع الروسية قالت إن "أوكرانيا حاولت مهاجمة موسكو بطائرة مسيرة".
وكان روسيا أعلنت في مايو الماضي أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين فيما وصفته بمحاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.
وأكدت حينها أن حُطام المسيّرتين سقط داخل الكرملين لكن لم يصب أحد.
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