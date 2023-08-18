الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

انفجار شديد قرب الكرملين بعد اختراق مسيرة أوكرانية أجواء موسكو (فيديو)

انفجار في موسكو،
انفجار في موسكو، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، سمع دوي انفجار شديد، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وسط العاصمة الروسية موسكو.

 

انفجار قرب حي موسكو سيتي التجاري

وقال شاهد من "رويترز"، إن "دوي الانفجار كان قويًّا وسمع قرب حي موسكو سيتي التجاري بالعاصمة الروسية.

ولم يتضح على الفور أسباب الانفجار، ولا الأضرار الناجمة عنه قبل أن تعلن موسكو إسقاط مسيرة حاولت مهاجمة العاصمة.

 

 مسيَّرة تخترق أجواء موسكو

وفي وقت لاحق أعلن رئيس بلدية موسكو "إسقاط طائرة مسيرة في وسط المدينة".

وقال عمدة العاصمة الروسية، الجمعة، في قناته على تليجرام إن "أنظمة دفاع جوي أسقطت طائرة مسيرة في وسط موسكو".

ولفت إلى أن "الحطام سقط على مساحة كبيرة في في منطقة مركز إكسبو".

وأضاف أن ذلك "لم يلحق أضرارا جسيمة بالمبنى".

ورغم أن موسكو لم تربط بين دوي الانفجار الذي صدر وعملية إسقاط المسيرة، فإن وزارة الدفاع الروسية قالت إن "أوكرانيا حاولت مهاجمة موسكو بطائرة مسيرة".

وكان روسيا أعلنت في مايو الماضي أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين فيما وصفته بمحاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكدت حينها أن حُطام المسيّرتين سقط داخل الكرملين لكن لم يصب أحد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العاصمة الروسية موسكو انفجار شديد الحرب الروسية الأوكرانية حي موسكو سيتي

الأكثر قراءة

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية، وطلب عاجل من الشعبة لمواجهة الأزمة

وفاة رئيس محكمة بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة بأحد شوارع التجمع

انفجار شديد قرب الكرملين بعد اختراق مسيرة أوكرانية أجواء موسكو (فيديو)

أول رد من الزمالك على العرض الجديد لـ زيزو من الشباب السعودي

ميسي يصدم باريس سان جيرمان ويفاجئ برشلونة باعتراف بعد فوات الأوان

غدا، اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل بهذه المحافظتين

مخلوق أسطوري، فيديو لحيوان غريب الشكل عثر عليه داخل منزل يحير المسؤولين في تكساس

هم بيعملوا إيه، رضا عبد العال يطالب مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة

Advertisements

منوعات

المزيد

مخلوق أسطوري، فيديو لحيوان غريب الشكل عثر عليه داخل منزل يحير المسؤولين في تكساس

تقارير تكشف مصير شعار تويتر القديم بعد استبداله بإكس

تيك توك كلمة السر في النزال المرتقب بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

لبخة الصفصاف، العالم يتحدث عن مسكن آلام اكتشفه المصريون قبل 3500 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 17-8-2023 في ختام التعاملات

سعر السكر اليوم الخميس 17-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 17-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 18- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية