انفجار وحريق في أشهر مطاعم لبنان (فيديو وصور)

تعرض أحد أشهر المطاعم في لبنان لانفجار ثم حريق ضخم، وذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن انفجارا وقع فجر اليوم الأربعاء، في أحد أشهر المطاعم في منطقة فاريا، وهي قرية في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.

احتكاك كهربائي أو تسرب غاز

ووفقا للمعلومات فإن الانفجار وقع في مطعم Rikky’s، وسط ترجيحات بأن يكون الانفجار الذي أدى إلى اشتعال حريق كبير ناجما عن احتكاك كهربائي أو تسرب غاز.

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