الجمعة 18 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

متلازمة ستيفنز جونسون، مرض خطير ونادر يحدث بسبب تفاعلات الأدوية وهذه أعراضه (فيديو)

مرض متلازمة ستيفنز
مرض متلازمة ستيفنز جونسون،فيتو

كشفت الدكتورة نادية عبدالودود، إستشاري الأمراض الجلدية، ورئيس قسم البحث العلمي بمستشفي الحوض المرصود، عن وجود مرض متلازمة ستيفنز جونسون او مرض النخر البشروي التسممي من الأمراض الجلدية الخطيرة ويتشابهان في الأعراض 

ما هو مرض متلازمة ستيفنز جونسون

 

وأوضحت أن مرض متلازمة ستيفنز جونسون من الامراض النادرة الخطيرة التى تصيب الأغشية المخاطية في الجسم وتحدث الإصابة بمرض مرض متلازمة ستيفنز جونسون بسبب التفاعلات الدوائية وهو من الأمراض  التى تنتشر بسرعة في الجسم.

أعراض مرض متلازمة ستيفنز جونسون

 

وأشارت الى أن مرض  متلازمة ستيفنز جونسون يسبب عدد من الأعراض منها:

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1-إحمرار في الجسم 

2- لون الإحمرار  داكن ويصاحبه الم 

3- تكون بثور سريعة الانفجار

4- تسبب قرح

5- التهاب في الاغشية المخاطية ويظهر في منطقة المهبل للسيدات والعين والفم 

أسباب الإصابة بمرض متلازمة ستيفنز جونسون 

واشارت إستشاري الأمراض الجلدية أن المريض مصاب بحالة حرجة وألم شديد في الجسم ويجب الذهاب للمستشفي والحجز في الرعاية المركزة، لافتة الى ان مرض متلازمة ستيفنز جونسون يحدث بسبب التفاعلات الدوائية واى مرض يحدث نتيجة تفاعل دوائي  يحدث بسرعة وينتشر بمساحة كبيرة في الجسم 

وأكدت ضرورة  عمل تقييم شامل للجسم ومتابعة العلامات الحيوية ويمكن التشخيص للإصابة بعد اخذ عينة من الجلد وتحليل الباثولوجي للجلد كما يجب ان يتم متابعة اعضاء الجسم حتى لا يصل المرض لها.

ونصحت بضرورة عدم تناول اى ادوية حتي الكريمات الموضعية الا باشراف طبيب، بجانب عدم استخدام اي تركيبة علي الجلد بدون اشراف طبيب لأن تلك التركيبات يمكن ان تسبب امراض خطر على الجلد 

واشارت الى ضرورة استخدام اي دواء باذن الطبيب لمنع حدوث الاعراض الجانبية للتفاعلات الدوائية بالاضافة الى أن كل مريض عليه ان يعرف التاريخ المرضي واذا كان لديه اى حساسية من الأدوية وكذلك عند استخدام اي مضاد حيوي يجب اجراء اختبار حساسية قبل كل مرة يحصل عليها المريض على الدواء.

مستشفي الحوض المرصود

وتقدم مستشفى الحوض المرصود  خدمات كثيرة لأصحاب الأمراض الجلدية وتضم أقسام متعددة لخدمة المرضى منها ‬عيادات عامة والعيادات‭ ‬التخصصية‭ ‬التى تضم ‬قسم ‬الأمراض‭ ‬الالتهابية‭ ‬والصدفية،‭ ‬وقسم‭ ‬المناعة‭ ‬والحساسية‭ ‬الجلدية.

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وتقدم المستشفى خدمات علاج مرضى ‬البهاق‭ ‬‬وأمراض‭ ‬الأيض‭ ‬والتمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬ووحدة‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬المعدية‭ ‬المزمنة‭ ‬والأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬للأطفال‭ ‬والأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬للمسنين‭ ‬وأورام‭ ‬الجلد‭ ‬ووحدة‭ ‬الأمراض‭ ‬التناسلية، ‬كما توفر المستشفى وحدة‭ ‬أمراض‭ ‬الذكورة‭ ‬وقسم‭ ‬التدريب‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭.‬

كما تقدم ‬المستشفى‭ ‬‬خدمات ‬علاج‭ ‬متخصصة‭ ‬منها‭ ‬الليزر‭ ‬والعلاج‭ ‬الضوئي‭ ‬والكي‭ ‬بالتبريد‭ ‬الكي‭ ‬بالكهرباء‭ ‬والحقن‭ ‬الموضعى‭ ‬وجراحات‭ ‬الجلد‭.

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وتقدم‭ ‬مستشفى‭ ‬الحوض‭ ‬المرصود‭ ‬خدماتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أيام‭ ‬السنة‭ ‬من‭ ‬‮٨‬‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬‮٨‬‭ ‬مساء،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمريض‭ ‬التوجه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬للمستشفى‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬فى‭ ‬العيادة‭ ‬الخارجية‭ ‬للتشخيص،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬المرض‭ ‬بسيطا‭ ‬يتم‭ ‬صرف‭ ‬العلاج‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مرضا‭ ‬مزمنا‭ ‬أو‭ ‬الحالة‭ ‬تستدعى‭ ‬وسائل‭ ‬تشخيص‭ ‬متطورة‭ ‬يتم‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬وحدات‭ ‬التشخيص‭.‬

 

وتأسست المستشفى عام 1903 وتضم 69 عيادة ومعملين تشمل العيادات الخارجية والليزر والعلاج الضوئي، وقاعة محاضرات كبرى، بالإضافة إلى وحدة التصوير الوحيدة في مصر التى تعمل بالذكاء الاصطناعي ووحدة جراحات الجلد ووحدة التشخيص عن بُعد.

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