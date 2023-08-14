الصحة العالمية: لا يوجد تطعيم ضد مرض الحمى النزفية وهذه طريقة الحماية

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، أنه لا يوجد لقاح مضاد للحمى النزفية يحمي من الإصابة به.

أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في حوار لـ "فيتو" أن الطريقة الوحيدة للحد من العدوى بين البشر هي من خلال زيادة الوعي بعوامل الخطر وتثقيف الناس حول التدابير التي يمكنهم اتخاذها لتقليل التعرض للفيروس.

طبيعة مرض الحمى النزفية

وعن طبيعة مرض الحمى النزفية، قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، إن الحمى النزفية الفيروسية الشديدة هي مرض يسببه فيروس يسمى "فيروس الحمى النزفية في القرم والكونغو".

Advertisements

وأكد الدكتور أحمد المنظري أن الحمى النزفية الفيروسية تنتقل إلى البشر من خلال ملامسة القراد المصاب أو الدم الحيواني من خلال الأنسجة الانتقال الأولي، ويمكن أيضًا أن ينتقل المرض من شخص مصاب إلى آخر عن طريق ملامسة الدم الملوث بالعدوى أو سوائل الجسم.

اقرأ أيضا: مدير "الصحة العالمية" الإقليمي: وباء كورونا مازال يهدد العالم

تحدث العدوى المكتسبة من المستشفيات بسبب سوء التعقيم

أوضح أنه يمكن أن تحدث العدوى المكتسبة من المستشفيات أيضًا بسبب سوء التعقيم للمعدات الطبية وإعادة استخدام الإبر وتلوث الإمدادات الطبية.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط أنه يبلغ معدل الوفيات بين المصابين 40٪ مشيرا الى انه على الصعيد العالمي، هناك 3 مليارات شخص معرضون لخطر الإصابة بهذا المرض.

وأوضح الدكتور أحمد المنظري أنه على صعيد الإقليم، تتوطن الحمى النزفية في أفغانستان وإيران والعراق وباكستان.

أكد أنه تم الإبلاغ عن حالات بشرية متفرقة وتفشيات للمرض من 9 بلدان أفغانستان والعراق وإيران والكويت وعمان وباكستان والسودان والإمارات العربية المتحدة.

محدودية الوعي بالمرض

وأكد أن عبء المرض الحقيقي في الإقليم غير واضح حتى الآن بسبب انخفاض الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها، ونظم المراقبة المختلفة مشيرا إلى أن التحديات الرئيسية الأخرى هي التأخير في التشخيص ونقص الوعي بهذا المرض بين مقدمي الرعاية الصحية.