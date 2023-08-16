كشفت وزارة الصحة عن طرق علاج مرض الحزام الناري وهو من الأمراض الجلدية التي تسبب ألم للمصابين بها وتحتاج للعلاج والاهتمام والاكتشاف المبكر للأعراض.

طرق علاج الحزام الناري

وأوضحت وزارة الصحة أن علاج الحزام الناري يكون من خلال التقنيات الحديثة منها التردد الحراري أو حقن جذور الأعصاب لإيقاف الألم ويتم ذلك تحت تأثير مخدر موضعي وإرشاد الأشعة.

أعراض الحزام الناري

وقالت وزارة الصحة أن أهم أعراض الحزام الناري:

1-آلام وإحساس بالحرقة مكان الإصابة

2-بثور ممتلئة بالسوائل

3-حساسية تجاه اللمس والضوء

4-طفح جلدي أحمر يستمر لعدة أيام

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أسباب حدوث الحزام الناري

أوضحت وزارة الصحة أن أهم أسباب حدوث الحزام الناري:

١- ضعف المناعة.

٢- التقدم في السن خاصة عند الأفراد الذين سبق إصابتهم بالجدري المائي.

مرض الحزام الناري

مضاعفات مرض الحزام الناري

وتشمل أهم مضاعفات مرض الحزام الناري ألما عصبيا شديدا قد يستمر حتى بعد زوال البثور، وقد يستمر لأكثر من 4 شهور

ويمكن أن يسبب مرض الحزام الناري في حالة إهمال علاجه عدة مضاعفات منها:

١- فقدان البصر إذا كان الحزام الناري ظهر في منطقة العين حيث يسبب التهابات بالعين.

٢- التهابات بالجلد في حالة إهمال علاج البثور الناتجة عن الإصابة بالحزام الناري يمكن أن تتحول إلى عدوى فيروسية.

٣- يمكن أن يسبب شللًا في عضلات الوجه إذا ظهر المرض في الوجه.

نصائح مهمة لمرضى الحزام الناري

وينصح الأطباء مرضى الحزام الناري بضرورة اتباع الآتي:

١- الاستحمام بالماء البارد مع تجفيف الجسم برفق عن طريق الطبطبة.

٢- عمل كمادات ماء بارد على مكان البثور لتخفيف الآلام والحكة بها.

٣- الالتزام بالعلاج الدوائي لمنع حدوث المضاعفات والتي يمكن أن تصل إلى العمى وفقدان السمع والتهابات بالجلد.