الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طرق علاج الحزام الناري

الحزام الناري، فيتو
الحزام الناري، فيتو

كشفت وزارة الصحة عن طرق علاج مرض الحزام الناري وهو من الأمراض الجلدية التي تسبب ألم للمصابين بها وتحتاج للعلاج والاهتمام والاكتشاف المبكر للأعراض. 

 

طرق علاج الحزام الناري

وأوضحت وزارة الصحة أن علاج الحزام الناري يكون من خلال التقنيات الحديثة منها التردد الحراري أو حقن جذور الأعصاب لإيقاف الألم ويتم ذلك تحت تأثير مخدر موضعي وإرشاد الأشعة. 

 

أعراض الحزام الناري 

وقالت وزارة الصحة أن أهم أعراض الحزام الناري:

1-آلام وإحساس بالحرقة مكان الإصابة 

2-بثور ممتلئة بالسوائل 

3-حساسية تجاه اللمس والضوء

4-طفح جلدي أحمر يستمر لعدة أيام

Advertisements

 

أسباب حدوث الحزام الناري

أوضحت وزارة الصحة أن أهم أسباب حدوث الحزام الناري:

١- ضعف المناعة.
٢- التقدم في السن خاصة عند الأفراد الذين سبق إصابتهم بالجدري المائي.

 

مرض الحزام الناري 

 

مضاعفات مرض الحزام الناري 

وتشمل أهم مضاعفات مرض الحزام الناري ألما عصبيا شديدا قد يستمر  حتى بعد زوال البثور، وقد يستمر لأكثر من 4 شهور 

ويمكن أن يسبب مرض الحزام الناري في حالة إهمال علاجه عدة مضاعفات منها:

١- فقدان البصر إذا كان الحزام الناري ظهر في منطقة العين حيث يسبب التهابات بالعين.

٢- التهابات بالجلد في حالة إهمال علاج البثور الناتجة عن الإصابة بالحزام الناري يمكن أن تتحول إلى عدوى فيروسية.

٣- يمكن أن يسبب شللًا في عضلات الوجه إذا ظهر المرض في الوجه.

 

نصائح مهمة لمرضى الحزام الناري

وينصح الأطباء مرضى الحزام الناري بضرورة اتباع الآتي:

١-  الاستحمام بالماء البارد مع تجفيف الجسم برفق عن طريق الطبطبة.

٢- عمل كمادات ماء بارد على مكان البثور لتخفيف الآلام والحكة بها.

٣- الالتزام بالعلاج الدوائي لمنع حدوث المضاعفات والتي يمكن أن تصل إلى العمى وفقدان السمع والتهابات بالجلد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطال، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الامراض الجلدية أعراض الحزام النارى الحزام النارى حزام النار مرض الحزام النارى علاج الحزام الناري وزارة الصحة

مواد متعلقة

5 مشروعات جديدة، السيسي يقود جهود تطوير منظومة الصحة

مرض الممثلة الأمريكية كريستينا آبلغيت، أهم أعراض الإصابة بالتصلب المتعدد MS

عندما يختلط طلاء الأظافر بشحم الميكانيكا.. «آية» طفلة المنيا قضت نصف عمرها في العمل على اللودر بعد مرض والدها.. وتشارك في مسابقة معرض العلوم والهندسة (فيديو وصور)

بيان عاجل للحكومة بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

الأكثر قراءة

كيف خرجت من مطار القاهرة؟ سؤال برلماني عن الطائرة المحتجزة بزامبيا

عودة تراخيص البناء تشغل بال المصريين، والنشطاء: العمال هيرجعوا يشتغلوا تاني

آخر تطورات بناء محطة الضبعة للطاقة النووية

صالح عبد الحي، أغلى مطرب في تاريخ مصر الذي كان يتقاضى أجره ذهبا، وهذه نهايته الحزينة

التموين: طرح كميات من السكر للبيع في البورصة السلعية

أخبار مصر: أحمد مرتضى رئيسا للزمالك، بشرى بأسعار عمرة المولد النبوي، هجوم على مادلين طبر بعد الإساءة لعادل إمام، سعر الذهب

علوية جميل، المتسلطة التي أخضعت محمود المليجي لسيطرتها 40 عاما، و3 أحداث مأساوية أجبرتها على الاعتزال

منار غانم تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أفضل طريقة لصيانة التكييف والحفاظ عليه (فيديو)

أزمة البطيخ الملوث تصل البرلمان المغربي

أرخص مدينة في العالم، عربية

عربي في إسطنبول، لغة الإشارة أنقذته من مصير مجهول بالطابق السادس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات الصباح اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أعراض الإصابة بسرطان الجلد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية الشعر الأبيض في المنام وعلاقتها بطول العمر وزيادة الرزق

هل يوجد سنة بعد صلاة الجمعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية