أمراض جلدية خطيرة تستدعي الذهاب للمستشفى وتسبب الوفاة، وهذه الأعراض ( فيديو)

الأمراض الجلدية من الأمراض التي يعتقد البعض أن علاجها دهانات موضعية على الجلد وتختفي في أيام بسيطة ويتم الشفاء منها، إلا أنه يوجد أمراض تمثل خطورة على المصاب بها ويمكن أن تؤثر على أعضاء الجسم المختلفة بما فيها القلب وتسبب الوفاة.

وكشفت الدكتورة نادية عبدالودود، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس قسم البحث العلمي بمستشفى الحوض المرصود، عن وجود بعض الأمراض الجلدية التي تعتبر من الحالات الحرجة ويجب أخذها بعين الاعتبار دون إهمالها ويتم تحويل المصاب بها إلى المستشفى فورا لتلقي الرعاية الطبية تحت إشراف طبيب متخصص.

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ما هو مرض التهاب الجلد التقشيري

وأوضحت استشاري الأمراض الجلدية لــ "فيتو" أن أحد هذه الأمراض هو مرض التهاب الجلد التقشيري وتحدث الإصابة به نتيجة الإصابة بأمراض مزمنة سابقة مثل مرض الصدفية والتهاب الجلد الدهني أو التهاب الجلد التأتبي أو يحدث نتيجة التفاعلات لبعض الأدوية منها أدوية شائعة الاستخدام مثل مركبات السلفا أو البنسيلين أو المسكنات أو المضادات الحيوية أو أدوية الأمراض النفسية والعصبية أو أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم.

أسباب الإصابة بمرض التهاب الجلد التقشيري

وتابعت استشاري الأمراض الجلدية حديثها أن من ضمن أسباب الإصابة بمرض التهاب الجلد التقشيري المصابين بأورام الغدد الليمفاوية أو أورام الدم مثل اللوكيميا.

أعراض الإصابة بمرض التهاب الجلد التقشيري

وكشفت الدكتورة نادية عبد الودود عن أهم أعراض الإصابة بمرض التهاب الجلد التقشيري منها:

1- احمرار شديد في الجلد

2- قشور في الجلد

3- تساقط من الجلد

4- حكة وألم

5- جفاف شديد يغطي مساحة كبيرة من الجلد

6- ارتفاع في حرارة الجسم والقشعريرة

التهاب الجلد التقشيري

وأوضحت استشاري الأمراض الجلدية أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يرجع إلى فشل جهاز التحكم في الحرارة بالجسم ويتسبب في ارتفاع حرارة الجسم.

وكشفت عن أهم مضاعفات الإصابة بمرض التهاب الجلد التقشيري حيث يتعرض المريض إلى التهاب بكتيري ثانوي وفقد العناصر الغذائية من الجسم وفقد الأملاح وفشل في القلب.

التهاب الجلد التقشيري

علاج مرض التهاب الجلد التقشيري

وأكدت أنه يجب التعامل بسرعة وحزم تحت الرعاية الصحية ومراجعة العلامات الحيوية للجسم والعناصر الرئيسية في الجسم مثل الصوديوم والبوتاسيوم والالبومين ويمكن أخذ عينة من الجلد لتحليل الباثولوجي لها

وأوضحت أنه يجب إعطاء المريض أدوية مركبات كورتيزون تحت إشراف الطبيب عن طريق الوريد ويمكن تغذية المريض عن طريق الوريد بجانب انه اذا كان مريض مصاب بمرض جلدي مزمن أو أمراض مناعية يمكنه تناول أدوية علاج المرض بجانب تناول مرطبات للجلد لتقليل تساقط القشور وتلطيف الجلد وتناول مضادات الهيستامين.

وتقدم مستشفى الحوض المرصود خدمات كثيرة لأصحاب الأمراض الجلدية وتضم أقسام متعددة لخدمة المرضى منها ‬عيادات عامة والعيادات‭ ‬التخصصية‭ ‬التى تضم ‬قسم ‬الأمراض‭ ‬الالتهابية‭ ‬والصدفية،‭ ‬وقسم‭ ‬المناعة‭ ‬والحساسية‭ ‬الجلدية

وتقدم المستشفى خدمات علاج مرضى ‬البهاق‭ ‬‬وأمراض‭ ‬الأيض‭ ‬والتمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬ووحدة‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬المعدية‭ ‬المزمنة‭ ‬والأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬للأطفال‭ ‬والأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬للمسنين‭ ‬وأورام‭ ‬الجلد‭ ‬ووحدة‭ ‬الأمراض‭ ‬التناسلية، ‬كما توفر المستشفى وحدة‭ ‬أمراض‭ ‬الذكورة‭ ‬وقسم‭ ‬التدريب‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭.‬

كما تقدم ‬المستشفى‭ ‬‬خدمات ‬علاج‭ ‬متخصصة‭ ‬منها‭ ‬الليزر‭ ‬والعلاج‭ ‬الضوئي‭ ‬والكي‭ ‬بالتبريد‭ ‬الكي‭ ‬بالكهرباء‭ ‬والحقن‭ ‬الموضعى‭ ‬وجراحات‭ ‬الجلد‭.

وتقدم‭ ‬مستشفى‭ ‬الحوض‭ ‬المرصود‭ ‬خدماتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أيام‭ ‬السنة‭ ‬من‭ ‬‮٨‬‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬‮٨‬‭ ‬مساء،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمريض‭ ‬التوجه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬للمستشفى‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬فى‭ ‬العيادة‭ ‬الخارجية‭ ‬للتشخيص،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬المرض‭ ‬بسيطا‭ ‬يتم‭ ‬صرف‭ ‬العلاج‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مرضا‭ ‬مزمنا‭ ‬أو‭ ‬الحالة‭ ‬تستدعى‭ ‬وسائل‭ ‬تشخيص‭ ‬متطورة‭ ‬يتم‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬وحدات‭ ‬التشخيص‭.‬

وتأسست المستشفى عام 1903 وتضم 69 عيادة ومعملين تشمل العيادات الخارجية والليزر والعلاج الضوئي، وقاعة محاضرات كبرى، بالإضافة إلى وحدة التصوير الوحيدة في مصر التى تعمل بالذكاء الاصطناعي ووحدة جراحات الجلد ووحدة التشخيص عن بُعد.