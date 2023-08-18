محاكمات المشاهير في أسبوع، براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال، وتأييد تغريم عباس أبو الحسن في سب وقذف هاني شاكر

تنشر «فيتو» الأحكام والقرارات التي صدرت من محاكم الجنايات والجنح والتعويضات بشأن النجوم ومشاهير السوشيال ميديا خلال الأسبوع المنقضي من شهر أغسطس 2023.

وفيما يلي أبرز المحاكمات:

قضت المحكمة الاقتصادية، يوم السبت الماضي، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة سب وقذف رجل الأعمال هاني شكري عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 1000 لسنة 2023م جنح اقتصادي.

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وفي وقت سابق نظرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة بها 3 طلبات رد من مرتضى منصور، لـ 3 دوائر قضائية بالمحكمة.

كما تنظر الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 المرفوعين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير وآخرين نسبوا لـ مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات، ونشر أخبار كاذبة والازعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة في الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بإحالة القضية إلى رئيس محكمة النقض للنظر في أمر تحديد جلسة أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الأخذ بالمبدأ الذي قررته الأحكام التي تقضي بجواز الطعن والعدول عن المادة التي قررت أحكام الاتجاه الآخر بعدم جواز الطعن.

وفي وقت سابق قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة بعدم قبول الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بسب وقذف مايسة حمدي ومليكة حمدي والصادر فيها أحكام بالغرامة والتعويض لصالح المجني عليهم بقيمة 162 ألف جنيه.

قضت محكمة النقض فى آخر فصول محاكمة أحمد بسام زكي المعروف باسم متحرش الجامعة الأمريكية والتي بدأت في غضون عام 2020 والمتهم بالتحرش بعدد من فتيات الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقضت بتأييد سجنه ٨ سنوات.

ويعتبر الحكم الصادر من محكمة النقض هو حكم نهائي.

وبموجب حكم محكمة النقض فقد أحيلت واقعة من وقائع هتك العرض والمحكوم فيها على أحمد بسام زكي بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة لمحكمة الطفل وذلك لكون أحمد بسام وقت ارتكاب الواقعة (عام 2016) كان طفلًا جاوز سنه خمسة عشر عامًا ومن ثم فتختص محكمة الطفل بمحاكمته، بينما رصدت محكمة النقض إغفال الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحق أحمد بسام زكي توقيع عقوبة الغرامة الوجوبية عليه في إدانته بجريمة تعاطي المخدرات وهو ما لم تستطع تعديله – محكمة النقض – وذلك تطبيقًا لقاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه، ونظرًا لأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم.

أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، حكمها في الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمن منطوق الحكم كالآتي قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المتهمين شهر مع الشغل مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتأييد الغرامة عشرين ألف جنيه مع الأمر.

وكان المحامي أشرف فرحات وكيلا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، تقدم بجنحة مباشرة ضد أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، لاتهامهما بقذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته.

قررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، تأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عباس أبو الحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



تغريم عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قررت في الجنحة رقم 406 لسنة 2023 تغريم الفنان عباس أبو الحسن عشرين ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الأسبق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.