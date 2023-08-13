الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

منطوق الحكم علي الإعلامي أحمد رجب في سب والدة الراحلة شيماء جمال

الحكم علي الاعلامي
الحكم علي الاعلامي احمد رجب

أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، حكمها في الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وتضمن منطوق الحكم كالآتى قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المتهمين شهر مع الشغل مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتأييد الغرامة عشرين ألف جنيه مع الأمر.

Advertisements

وكان المحامي أشرف فرحات وكيلا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، تقدم بجنحة مباشرة ضد  أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، لاتهامهما بقذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته.

حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الاستروكس بالمعصرة

عمة الطفلة سجدة ضحية التعذيب على يد عمها تكشف تفاصيل صادمة

وطالب المحامي بتعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه.


وتابع فرحات في الجنحة المباشرة، أن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومسماه بمهمة خاصة مع أحمد رجب واصفا نفسه بالإعلامي، قام من خلالها باستضافة المعلن إليه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذى كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.

 

إعدام أيمن حجاج المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال 
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 11 سبتمبر الماضي حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين أيمن عبدالفتاح حجاج وحسين محمد الغرابلي بالإعدام شنقا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة قتل الإعلامية الراحلة شيماء جمال ).


ثانيا: بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة عام لكل منهما عما أسند إليهم في التهمة الثانية (سرقة المسوغات والهاتف).


ثالثا: مصادرة الأدوات والمضبوطات.


رابعا: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.


ثم تقدم محامى المتهم بقتل المذيعة الراحلة شيماء جمال بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب الجيزة بإعدامه شنقًا وصديقه.

 

إحالة أيمن حجاج المتهم بقتل شيماء جمال للجنايات
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة القضية المتهم فيها كلّ من أيمن حجاج - العضو بإحدى الجهات القضائية، حسين الغرابلي - صاحب شركة - إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها  شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.


وجاء في نص قرار الإحالة: “حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه”.

وأقامت النيابة العامة في مقتل الإعلامية شيماء جمال، الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإعلامية الراحلة شيماء جمال الاعلامي احمد رجب الإعلامية شيماء جمال الراحلة شيماء جمال محكمة مستانف الاقتصادية محكمة جنايات الجيزة والدة الإعلامية شيماء جمال

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الاستروكس بالمعصرة

عمة الطفلة سجدة ضحية التعذيب على يد عمها تكشف تفاصيل صادمة

حبس عصابة نشل الهواتف المحمولة من المواطنين في الجمالية

حبس شخصين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالمعادي

بدء محاكمة مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب

تفاصيل صادمة في مقتل طفلة على يد عمها في أكتوبر.. توفي والداها واستغلها عمها في التسول.. وعمتها: أخويا كان بيطفي السجاير في جسمها وبلعت حتة حشيش (فيديو)

حبس عاطل بتهمة حيازة كمية كبيرة من الشابو والحشيش بالإسماعيلية

محاكمة مرتضى منصور في اتهام جديد بسب الخطيب، اليوم

الأكثر قراءة

السعودية تستضيف السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر في هذا الموعد

ألقى الشريط اللاصق بعصبية، محمد صلاح يغادر الملعب بغضب غير معهود (فيديو)

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، بالخطوات كيف يعرف الطالب الكلية المرشح لها

اسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 13 /8/ 2023

غزل المحلة يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق

شعبة الخضروات والفاكهة تكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم والبصل (فيديو)

5 نعوش في انتظار جثامين ضحايا الدقهلية في حادث طريق كفر شكر

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء يبتكرون بلاستيك من الذباب الأسود

دراسة: الشباب في إسبانيا عاجزون عن العيش باستقلالية قبل الثلاثين‎

تدشين رابطة للصلع في الأردن، ما القصة ؟

تقرير: يوليو الشهر الأكثر جفافًا خلال القرن الحالي في البرتغال‎

المزيد

خدمات

المزيد

الجنيه يجبر سعر اليورو على التراجع في تعاملات مساء اليوم

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 13-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 13-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

معلومات عن المؤشر الإسلامى المقرر طرحه فى البورصة المصرية هذا العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المسح على القبر وتقبيله؟ الإفتاء تجيب

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة للحفظ والتحصين

الإفتاء توضح سن اليأس وكيفية احتساب عدة المرأة الآيسة

المزيد
الجريدة الرسمية