الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

تأييد تغريم عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه في سب وقذف هاني شاكر

الفنان هاني شاكر،
الفنان هاني شاكر، فيتو

قررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، تأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عباس أبو الحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 

تغريم عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه 

وكانت  محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قررت في الجنحة رقم 406 لسنة 2023 تغريم الفنان عباس أبو الحسن عشرين ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الأسبق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكان هاني شاكر تقدم ببلاغ عن طريق محاميه ماجد الشربيني وقيد المحضر تحت رقم 100 جنح اقتصادية، وقدمت النيابة العامة عباس أبو الحسن للمحاكمة ووجهت إليه تهمة القذف علانية للمجني عليه هاني شاكر من خلال صفحته على فيسبوك، وأيضا قيامه علانية بسب شاكر بعبارات تضمنت ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار وأكدت في حيثيات الحكم بأنه استقر في عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم عباس أبو الحسن عباس لتلك الواقعة.

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ومن جانبه، أكد هاني شاكر أن الغرض من الدعوى ليس التعويض في حد ذاته لأنه قرر أن يتبرع بما عسي قد يحكم به من القضاء العادل إلى إحدى الجهات الخيرية، وإنما الهدف إيقاف الهوى الجامح عند كل من تسول له نفسه استغلال صفحات التواصل الاجتماعي بما يخالف الأخلاق.

 

عقوبة السب والقذف في قانون العقوبات

ونصت المادة 306 مكررا من قانون العقوبات على أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.

 

وواجه قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فى المادة 25 منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

 

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