أخبار مصر: وفاة رئيس محكمة بشكل مفاجئ، راتب ضخم من الشباب السعودي لـ زيزو والزمالك يرد، تسريح ضابط عراقي بعد مشهد مع زوجته

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

وفاة رئيس محكمة بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة بأحد شوارع التجمع

توفي، مستشار ويعمل رئيس محكمة استئناف القاهرة وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء بشارع الجزيرة بالتجمع الخامس وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لحين الوصول لمستشفى القاهرة الجديدة وبعد وصول المستشفى تم عمل اللازم ولكن توفي بعد نصف ساعة داخل المستشفى.

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تنسيق كلية التجارة 2023 علمي رياضة، المصروفات الدراسية ونظام الدراسة

تعتبر كلية التجارة من الكليات المتوفرة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في العديد من الجامعات الحكومية والخاصة، ويرغب العديد من الطلاب الالتحاق بها وكتابتها كرغبة أولى ضمن رغبات تنسيق المرحلة الثانية، حيث إنه من المميز في كلية التجارة هو إتاحتها لطلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية على حد سواء ولكن بدرجات تنسيق مختلفة لكلا الشعبتين، لذلك تعتبر من الكليات التي تستقطب أعدادًا كبيرة من الطلبة.

أمن الشرقية يرد على منشورات تعدي شاب على عروسه بـ"مطواة" ليلة الزفاف بالزقازيق

رد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الشرقية، على ما تم تداوله من منشورات على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتضمن قيام عريس بمدينة الزقازيق بالتعدي على عروسه في ليلة الزفاف بواسطة آلة حادة “مطواة” مما نتج عن إصابتها بجرح نافذ بالبطن.

بعد قدوم "وفاء النيل" بدون فيضان، خبير يتحدث عن خطر جديد يهدد السد العالي بسبب التخزين الرابع

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطور جديد في مصر بسبب التخزين الرابع بـ سد النهضة الإثيوبي.

الشباب السعودي يغري زيزو براتب سنوي 4 ملايين دولار

أكد صحفي سعودي أن نادي الشباب السعودي عرض مبلغًا ماليًّا كبيرًا على أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كراتب سنوي له من أجل إقناعه بالانتقال إلى نادي الشباب في الموسم المقبل.

انفجار شديد قرب الكرملين بعد اختراق مسيرة أوكرانية أجواء موسكو (فيديو)

الحرب الروسية الأوكرانية، سمع دوي انفجار شديد، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وسط العاصمة الروسية موسكو.

مواد البناء تكشف عن خطوة مرتقبة لتخفيض أسعار الحديد بشكل كبير

أسعار الحديد، قال ناصر شنب عضو شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية: "وفقًا لبيان مجلس الوزراء سيتم إنشاء مصنع حديد كبير بالتعاون مع روسيا وهذا يساهم في خلق نوع من المنافسة ومن ثم انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ".

أحدهما كلامه غير مفهوم والآخر ظهر مع زوجته، تسريح ضابطين عراقيين احتفالا بالترقية على فيسبوك (فيديو)

تسبب احتفال انتشر مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي في إحالة ضابطين عراقيين إلى التقاعد، حيث اعتبرت وزارة الداخلية العراقية الفيديو مسيئا ومخالفا للقوانين.

من أسرة واحدة وكانوا رايحين فرح، وفاة 4 من مصابي حادث انقلاب سيارة بترعة الإسماعيلية

قالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن هناك 4 مصابين من مصابي حادث انقلاب سيارة بترعة الإسماعيلية الذي وقع قبل عدة ساعات قد توفوا جراء الحادث.

النيابة السودانية تصدر لائحة اتهامات بـ"جرائم حرب" ضد حميدتي وأشقائه و42 شخصا

أحداث السودان، أصدرت النيابة العامة السودانية، أمس الخميس، لائحة اتهام بحق 46 شخصًا قالت إنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد السودانيين، من بينهم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) و3 من أشقائه.

بعد غلق طريق الواحات 6 أشهر، تعرف على التحويلات المرورية الجديدة

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية لغلق طريق الواحات كليًّا بداية من الجهة المقابلة لمحطة وقود توتال وحتى الجهة المقابلة لمحطة مياه الشرب الرئيسية في الاتجاه القادم من طريق الفيوم في اتجاه المنطقة الصناعية لمدة 6 أشهر، لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة الجاري تنفيذها بطريق الواحات.

أول رد من الزمالك على العرض الجديد لـ زيزو من الشباب السعودي

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل جديدة في عرض الشباب السعودي لضم لاعب الفريق أحمد سيد زيزو.

فايزر: اللقاح المعدل لكورونا فعال ضد المتحور إيريس بعد تجربة

المتحور الجديد لفيروس كورونا، قالت شركة فايزر أمس الخميس إن لقاحها الذي قامت بتطوير وإدخال تعديلات عليه ضد كوفيد-19، والذي تُجرى تجارب لاختبار فعاليته في مواجهة النسخ المتحورة الناشئة، أظهر قدرة على تحييد المتحور إيريس خلال دراسة أجريت على الفئران.

اليوم، وزيرة التضامن تتابع ميدانيا تطبيق المرحلة الثالثة من كارت الخدمات المتكاملة بالشرقية

تقوم وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم بجولة ميدانية بمحافظة الشرقية لمتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من كارت الخدمات المتكاملة التي تستهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة جديدة.

أمريكا توافق على إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا

قال مسؤول أمريكي، الخميس، إن الولايات المتحدة وافقت على إرسال طائرات إف-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وذلك فور اكتمال تدريب الطيارين.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة حيث تنخفص انخفاضًا طفيفًا يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

ميسي يصدم باريس سان جيرمان ويفاجئ برشلونة باعتراف بعد فوات الأوان

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، قبل مواجهة ناشفيل في نهائي كأس الدوريات بأمريكا.

بعد أزمة الجندي الأمريكي، البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء كيم جونج أون دون شروط مسبقة

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اقترح أكثر من مرة إجراء لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دون شروط مسبقة، لكنه لم يتلق ردًا إيجابيًا حتى الآن على الاقتراح.

مخلوق أسطوري، فيديو لحيوان غريب الشكل عثر عليه داخل منزل يحير المسؤولين في تكساس

طلبت سيدة من ولاية تكساس الأمريكية، المساعدة في التعرف على حيوان غامض، التقطته كاميرا في الحي الذي تعيش فيه.