فايزر: اللقاح المعدل لكورونا فعال ضد المتحور إيريس بعد تجربة

المتحور الجديد لفيروس كورونا، قالت شركة فايزر أمس الخميس إن لقاحها الذي قامت بتطوير وإدخال تعديلات عليه ضد كوفيد-19، والذي تُجرى تجارب لاختبار فعاليته في مواجهة النسخ المتحورة الناشئة، أظهر قدرة على تحييد المتحور إيريس خلال دراسة أجريت على الفئران.

المتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5

قامت فايزر، جنبا إلى جنب مع شريكتها الألمانية بيونتيك بالإضافة إلى شركتي موديرنا ونوفافاكس اللتان تعملان أيضًا في صناعة لقاحات كوفيد-19 بتطوير نسخ من لقاحاتهم تستهدف المتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5.

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المتحور إي.جي.5

والمتحور إي.جي.5، الذي يطلق عليه البعض إيريس، مشابه للمتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5. وعلاوة على ذلك فهو سلالة فرعية من المتحور أوميكرون الذي لا يزال مهيمنًا.

ويُنسب للمتحور إي.جي.5 أكثر من 17 بالمئة من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، بحسب أحدث البيانات الحكومية.

وفي الولايات المتحدة، زادت أعداد الحالات التي احتاجت للعلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 بأكثر من 40 بالمئة عن المستويات المنخفضة التي سجلتها في يونيو حزيران. لكنها ما زالت أقل بأكثر من 90 بالمئة من مستويات الذروة التي بلغتها خلال تفشي المتحور أوميكرون في يناير 2022.

واكتشف إي.جي.5 أيضًا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا ودول أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور بأنه “مثير للاهتمام”، مشيرة إلى أنه يجب مراقبته من كثب وبقدر أكبر من التركيز عن غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر قدرة على الانتشار ونقل العدوى أو أكثر حدة من حيث الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة.



وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 أو ما يسمى بمتحور إيريس بأنه متحور منخفض الخطورة إلا أنه سريع الانتشار ويهرب من جهاز المناعة.

أسباب تجاوز المتحور الجديد لفيروس كورونا الجهاز المناعي

وكشف الدكتور أحمد شوقي أستاذ أمراض الصدر وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن أسباب تجاوز المتحور الجديد لفيروس كورونا Eris Virus أو ما يسمى Eg.5 للجهاز المناعي للجسم، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي ليس لقوة الفيروس ولكن لاختلافه الجيني.

وأوضح أستاذ أمراض الصدر أن المتحور الجديد لفيروس كورونا لا يسبب إصابة خطيرة، مؤكدا أن المتحور الجديد تأتي أهميته في الرصد والمتابعة لمتحورات تجعله أكثر خطورة.

نصائح للحماية من المتحور الجديد لفيروس كورونا

ووجه عدة نصائح للحماية من المتحور الجديد لفيروس كورونا منها:

١- الالتزام بالحصول على القدر الكافي للنوم.

٢- تناول السوائل بكميات كافية.

٣- تناول النظام الغذائي الصحي يحتوي على الفيتامينات اللازمة للجسم.

٤- مراجعة الطبيب المعالج باستمرار.

وترصد فيتو أهم المعلومات عن المتحور الجديد EG.5

1-سريع الانتشار.

2- لديه لقدرة على الهروب من مناعة الجسم.

3-خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون.

4- ظهر لأول مرة في 17 فبراير 2023.

5- يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور أوميكرون مع وجود طفرات إضافية.

6- نسبة انتشاره في العالم 17%.

7- نسبة الخطورة منه مصنفة بأنها منخفضة.

8- لم يثبت أنه يسبب أعراض شديدة للإصابة.

9- أعراض الإصابة تشبه الفيروسات التنفسية ومتحورات فيروس كورونا.

10- صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه يخضع للمراقبة حاليًّا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا «كوفيد 19» بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فيما يخص الموقف الوبائي في مصر، فإنه بداية من شهر أبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن، وجميع المتحورات المنتشرة حاليًا تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.

وتابع «عبد الغفار» إن الوزارة تتابع الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة فى المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معمليًا لمرض كوفيد-19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة داخل جمهورية مصر العربية.