الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

وفاة رئيس محكمة بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة بأحد شوارع التجمع

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

توفي منذ قليل، مستشار ويعمل رئيس محكمة استئناف القاهرة وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء بشارع الجزيرة بالتجمع الخامس وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لحين الوصول لمستشفى القاهرة الجديدة وبعد وصول المستشفى تم عمل اللازم ولكن توفي بعد نصف ساعة داخل المستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

Advertisements

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استئناف القاهرة التجمع الخامس القاهرة الجديدة النيابة العامة رئيس محكمة استئناف القاهرة مستشفي القاهرة الجديدة نيابة العامة

مواد متعلقة

مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبور الطريق على طريق السويس الصحراوي

انقلاب سيارة على الطريق الدائري الأوسطي يتسبب في زحام مروري

قرار جديد بواقعة تخلص شخص من حياته بطلق ناري بالمعادي

قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

أول قرار بواقعة انتحار شخص بطلق ناري بالمعادي

أول قرار بإصابة عاطل بطلق خرطوش أثناء مشاجرة ببدر

تحرك جديد بواقعة العثور على جثة سيدة بالقاهرة الجديدة

تفاصيل حيثيات حكم المؤبد لتشكيل عصابي سرق محل ذهب بمدينة نصر

الأكثر قراءة

تعرف على موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء تأخير الساعة 60 دقيقة

وفاة رئيس محكمة بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة بأحد شوارع التجمع

كرة اليد، مونبيليه يهدي الأهلي بطاقة التأهل لنهائي كأس الأبطال لمواجهة برشلونة

أول رد من الزمالك على العرض الجديد لـ زيزو من الشباب السعودي

تنسيق كلية التجارة 2023 علمي رياضة، المصروفات الدراسية ونظام الدراسة

مواد البناء تكشف عن خطوة مرتقبة لتخفيض أسعار الحديد بشكل كبير

بعد غلق طريق الواحات 6 أشهر، تعرف على التحويلات المرورية الجديدة

عباس أبو الحسن يكشف سر حذف مشاهد عديدة لمحمود عبد العزيز وباسم سمرة من إبراهيم الأبيض (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير تكشف مصير شعار تويتر القديم بعد استبداله بإكس

تيك توك كلمة السر في النزال المرتقب بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

لبخة الصفصاف، العالم يتحدث عن مسكن آلام اكتشفه المصريون قبل 3500 عام

دراسة علمية تكشف حقائق جديدة عن رجل الثلج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 17-8-2023 في ختام التعاملات

سعر السكر اليوم الخميس 17-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 17-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 18- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم النعناع في المنام وعلاقته بالرزق الكبير والأخبار السعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية